Srbija
VATRA GUTA RTANJ, POŽAR SE VIDI SA VELIKE UDALJENOSTI: Vatrogasci iz Boljevca i Zaječara na terenu, meštani strahuju za četinarsku šumu
- Vatrogasci iz Boljevca i Zaječara gase požar koji je popodne izbio na planini Rtanj, a vatra se vidi sa velike udaljenosti.
- Zvaničnih podataka o zahvaćenoj površini još nema, dok meštani strahuju da bi prelazak preko grebena ugrozio najlepši deo četinarske šume.
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Vatrogasci iz Boljevca i Zaječara učestvuju u gašenju požara koji je popodne izbio na planini Rtanj.
Vatra https://kurir.rs/tag/10816/vatrase vidi sa velike udaljenosti, a zvaničnih informacija o zahvaćenoj površini još uvek nema.
Za sada se fotografije šire putem društvenih mreža.
Prema rečima meštana, ukoliko vatra pređe preko tzv „grebena“, izgoreće najlepši deo četinarskešume.
Meštani se nadaju angažovanju helikoptera, koji vodu mogu sakupiti u obližnjem vrmdžanskom jezeru.
Kurir.rs/Istmedia
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