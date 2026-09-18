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Vatrogasci iz Boljevca i Zaječara učestvuju u gašenju požara koji je popodne izbio na planini Rtanj.

Vatra https://kurir.rs/tag/10816/vatrase vidi sa velike udaljenosti, a zvaničnih informacija o zahvaćenoj površini još uvek nema.

Za sada se fotografije šire putem društvenih mreža.

Prema rečima meštana, ukoliko vatra pređe preko tzv „grebena“, izgoreće najlepši deo četinarskešume.

Meštani se nadaju angažovanju helikoptera, koji vodu mogu sakupiti u obližnjem vrmdžanskom jezeru.

Kurir.rs/Istmedia

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