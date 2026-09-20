U Trbušanima su zvanično počeli radovi na asfaltiranju deonice Vidakovića put – Borišića kosa. Ova investicija postaviće modernu saobraćajnicu na mestu dosadašnjeg makadama i trajno olakšati život meštanima ovog kraja.

"Ova deonica od velikog je značaja jer spaja Gornje i Donje Trbušane, pre svega zbog stanovnika ovog kraja koji ovde žive i pretežno se bave poljoprivredom,a sada im je olakšan i plasman. Bio je makadamski put koji smo nasipali, a konačno dobijamo asfalt, po prvi put u ovom veku", rekao je Pavlović za RINU.