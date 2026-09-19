Psihosocijalna podrška pomaže deci oboleloj od raka i njihovim porodicama da lakše prevaziđu strah, stres i neizvesnost tokom lečenja i nakon njega

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Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka NURDOR i ove godine obeležava Zlatni septembar - mesec podrške deci i mladima obolelim od raka. Loznica je jedan od 30 gradova gde se obeležava ovaj dan, a na štandu ispred Vukovog doma kulture je Sanja Pavlović, volonterka, majka dečaka koji se izlečio od karcinoma ,koja kaže da su tu da sugrađane upoznaju sa načinom i radom udruženja.

- Posebnu pažnju posvećuje psihosocijalnoj podršci, gde udruženim snagama tim psihologa, socijalnih radnika i pedagoga pomaže na osnaživanju dece, tako i cele porodice. Sam proces je jako težak i dug, pomoć je potrebna tokom i nakon lečenja, sa rehabilitacionim kampovima, a tu je NURDOR. Tu je i kamp ''Ruka nade'' gde je jako značajna podrška roditeljima koji su izgubili decu, kako bi mogli život nastavili dalje. Takođe su važni i kampovi za decu izlečenu od raka gde ih osnažuju da bi mogli da nastave život dalje i vrate se redovnim aktivnostima. Ovo je četvrta godina zaredom kako upoznajemo naše građane i dosta je građana koji su prišli, a već su čuli za NURDOR, upućeni su u način rada, tako da mogu reći da smo jako zadovoljni – rekla je ona.

- Svako ko priđe koliko može da svoj doprinos. Istakla bih da ne mora to samo biti materijalna pomoć, nego je tokom lečenja važno i dobrovoljno davanje krvi. Naš Crveni krst često organizuje akcije u Loznici i od velikog je značaja da se građani upišu u registar dobrovoljnih davalaca matičnih ćelija, i da redovno doniraju krv – kaže Sanja.

Na štandu je i osamnaestogodišnja Nikolina Kapetanović, koja je pobedila leukemiju.

- Saznala sam za bolest 2017. godine, lečila sam se devet meseci u Tiršovoj i lečenje uspešno završila naredne godine. Naravno, uz pomoć NURDOR-a, jer sam sa majkom boravila u NURDOR-ovoj kući na Vračaru što mnogo znači, pogotovo za decu sa strane koja dolaze na lečenje u Beograd, da ne moraju da putuju na terapije. Jako puno znači ta kuća i svi ljudi u njoj se međusobno razumeju. Najvažnije je saznanje da niste sami u toj borbi, da ćete se izboriti i da nema predaje, i ,naravno, treba verovati u najbolje, da ćete da se izlečite – kaže ova hrabra devojka.