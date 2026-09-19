Slušaj vest

Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka NURDOR i ove godine obeležava Zlatni septembar - mesec podrške deci i mladima obolelim od raka. Loznica je jedan od 30 gradova gde se obeležava ovaj dan, a na štandu ispred Vukovog doma kulture je Sanja Pavlović, volonterka, majka dečaka koji se izlečio od karcinoma ,koja kaže da su tu da sugrađane upoznaju sa načinom i radom udruženja.

- Posebnu pažnju posvećuje psihosocijalnoj podršci, gde udruženim snagama tim psihologa, socijalnih radnika i pedagoga pomaže na osnaživanju dece, tako i cele porodice. Sam proces je jako težak i dug, pomoć je potrebna tokom i nakon lečenja, sa rehabilitacionim kampovima, a tu je NURDOR. Tu je i kamp ''Ruka nade'' gde je jako značajna podrška roditeljima koji su izgubili decu, kako bi mogli život nastavili dalje. Takođe su važni i kampovi za decu izlečenu od raka gde ih osnažuju da bi mogli da nastave život dalje i vrate se redovnim aktivnostima. Ovo je četvrta godina zaredom kako upoznajemo naše građane i dosta je građana koji su prišli, a već su čuli za NURDOR, upućeni su u način rada, tako da mogu reći da smo jako zadovoljni – rekla je ona.

- Svako ko priđe koliko može da svoj doprinos. Istakla bih da ne mora to samo biti materijalna pomoć, nego je tokom lečenja važno i dobrovoljno davanje krvi. Naš Crveni krst često organizuje akcije u Loznici i od velikog je značaja da se građani upišu u registar dobrovoljnih davalaca matičnih ćelija, i da redovno doniraju krv – kaže Sanja.

Na štandu je i osamnaestogodišnja Nikolina Kapetanović, koja je pobedila leukemiju.

- Saznala sam za bolest 2017. godine, lečila sam se devet meseci u Tiršovoj i lečenje uspešno završila naredne godine. Naravno, uz pomoć NURDOR-a, jer sam sa majkom boravila u NURDOR-ovoj kući na Vračaru što mnogo znači, pogotovo za decu sa strane koja dolaze na lečenje u Beograd, da ne moraju da putuju na terapije. Jako puno znači ta kuća i svi ljudi u njoj se međusobno razumeju. Najvažnije je saznanje da niste sami u toj borbi, da ćete se izboriti i da nema predaje, i ,naravno, treba verovati u najbolje, da ćete da se izlečite – kaže ova hrabra devojka.

Prema podacima sa sajta svakog dana u Srbiji jedno dete oboli od raka, a svake nedelje jedno premine. Iza ovih brojki su životne priče, deca, roditelji, porodice kojima se život u trenu zauvek promeni. Ovogodišnja kampanja posvećena je,kako je navedeno, značaju psihosocijalne podrške tokom i nakon lečenja, jer poslednja terapija nije uvek kraj borbe.

Ne propustiteDruštvoSudbina ovog konobara slama srce! Bojan 4 godine skupljao kovanice, pa 54 kg novca odneo deci oboleloj od raka: "Tako čuvam sećanje na moju pokojnu ženu"
Bojan Marčeta skupio 54 kilograma kovanica i donirao za decu obolelu od raka.
DruštvoPokažimo humanost na stazi: Skijališta Srbije i Nurdor pozivaju na 8. tradicionalnu trku – evo kako da se prijavite!
Kopaonik (16).JPG
DruštvoSRCE VEĆE OD ŠKOLE! Đaci iz Laćarka sakupili više od 250.000 dinara za decu obolelu od raka
skola triva (1).jpg
DruštvoDve hrabre devojčice ponovo se smeju: Natalija i Mia dobile su perike! "To nisu samo pramenovi kose, već simbol nade"
screenshot-20231114-103408.jpg