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Žena srednjih godina iz Prokuplja zadobila je više ujeda u predelu leve butine od pasa lutalica koji su je napali. Kako nam je potvrdila, da nije bilo prolaznika pitanje je kako bi prošla.

Sve se dogodilo u četvrtak 17. septembra u predvečernjim satima satima kada je prolazila trotoarom uz dvorište Osnovne škole "9. oktobar".

- Nosila sam torbu. Volim životinje i nikada se nisam plašila pasa, zaista. Sada su mi prišla dva, pa su im se pridružila još nekoliko koji su dotrčali iz dvorišta škole. Jedan me je ujeo, ali zaista iz čista mira za nogu, a onda sam i ja počela da se branim i svi su nasrnuli na mene. Istrčali su iz onih kafića ljudi, a jedan mladić koji je bio sa devojkom je pokušao da mi pomogne, pa su i njega napali - priča nam ona još uvek pod jakim utiskom onoga što se dogodilo.

Dodaje da su posle određenog vremena građani uspeli da rasteraju pse, a ona je završila u Hitnoj služi Doma zdravlja Prokuplje, te nakon toga u Opštu bolnicu Prokuplje.

- Moglo je da bude i neko dete i ne smem da pomislim šta bi se desilo - dodaje naša sagovornica koja je na kućnom lečenju.

Problem napuštenih pasa je jedan od gorućih problema u gradu, a apeli građana da se nešto uradi po tom pitanju za sada se ne rešavaju, jer tek treba da se napravi prihvatilište za ove pse. U toku je javna nabavka za izvođača radova.