Slušaj vest

U bajkovitom Perućcu koji je poznat po istoimenom jezeru, ali i po hidroelektrani „Bajina Bašta“, čuvenoj najkraćoj evropskoj reci Godini i kao mesto gde počinje velika Drinska regata, uređen je još jedan lokalitet koji podseća na istoriju ovog kraja ali i omogućava turistima dodatno uživanje u odmoru uz reku Drinu.

Reč je o uređenju šetne staze kod Splavarske pećine koja se nalazi u centru Perućca, baš između lokaliteta sa stećcima koji se nalaze na UNESKO listi zaštićene svetske kulturne baštine i reke Drine.

Foto: RINA

- Splavarska pećina je jedno od mesta gde su se splavari u prošlosti sklanjali od lošeg vremena ili pravili predah pa nastavljali put splavovima koji su jezdili Drinom. Splavarenje se ovde intezivno odvijalo od sredine XIX veka kao najekonomičniji način za prevoz teške sirove građe iz planinskih predela do većih gradova. Splavarenje je prestalo i hrabri splavari su otišli u prošlost izgradnjom brane u Perućcu koja je tad presekla tok Drine, kažu za RINU TO Tara-Drina.

Foto: RINA

U čast drinskih splavara u Bajinoj Bašti je pokrenuta najveća turistička manifestacija na vodi, Drinska regata, koja se održava već tri decenije. Na regati od Perućca do Rogačice se svake godine u drugoj polovini jula niz Drinu spusti na hiljade plovila.

- U okviru uređenja prostora kod Splavarske pećine su postavljene i dve informativne table. Na jednoj je tekst o splavarenju i značaju splavarenja u ovom kraju, a na drugoj je priča o čuvenim drinskim splavarima i Drinskoj regati kao najvećoj turističkom manifestaciji u ovom regionu zasnovanoj baš na splavarskim tradicijama. Šetna staza oko pećine je opremljena i klupama od kojih su neke uz samu obalu reke Drine što daje posebnu notu uživanju u letnjim mesecima, dodaje na[i sagovornici.

Foto: RINA

Splavarska pećina već predstavlja novu nezaobilaznu turističku tačku u destinaciji Tara Drina Bajina Bašta i pravo mesto za susret sa istorijom i predah i uživanje u idiličnom Perućcu.