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Učesnicima rekreativne vožnje "Pokreni točak zdravlja", od Loznice do Tršića, koju je priredila Turistička organizacija grada Loznice (TOGL) nebo je bilo baš naklonjeno pa su imali idealne uslove za vožnju biciklima.

Pre glavne održana je "vožnja biciklićima" za mališane od dve do šest godina, koji su se provozali šetalištem od prostorija TOGL do Vukovog doma kulture gde se pre 11 časova okupio veći broj biciklista različitih uzrasta, a bilo je i čitavih porodica, mama i tata koji su se vozili sa svojim naslednicima.

Pre polaska ka sedam kilometara udaljenom Tršiću biciklistima je podeljeno 150 reflektujućih prsluka koji povećavaju bezbednost u vožnji, ali ih, kako se ispostavilo, nije bilo dovoljno za sve, jer je pedale okretalo više od 170 njih. Na startu se nalazio i štand Agencije za bezbednost saobraćaja pa su mladi biciklisti mogli saznati kako se treba ponašati u saobraćaju.

Na putu ka odredištu oni su napravili pauzu u Klupcima gde su okrepili pitama sa 16. "Pitijade", a planulo je oko petnaest kilograma slatkih i slanih proizvoda vrednih domaćica. U Tršiću su im, kao i na prethodnim vožnjama, priređena zanimljiva nadmetanja u više disciplina.

1/8 Vidi galeriju Biciklijada Pokreni točak zdravlja od Loznice do Tršića okupila 170 učesnika Foto: Kurir.rs/T. Ilić

Najuspešniji su za pokazanu veštinu dobili prigodne nagrade, kao i najstariji učesnik vožnje osamdesettrogodišnji Miloje Jeremić i najmlađa učesnica koja ima četiri godine a čije ime organizatori nisu saopštili. Lepa slika bili su mališani koji voze bicikla uporedo sa roditeljima, što je garancija da će u buduće vožnje "Pokreni točak zdravlja" imati učesnike.

Pokazalo se da u Loznici ima dosta ljubitelja biciklizma kojima treba stvoriti uslove za bezbednu vožnju ne samo po gradu već i do Tršića, ili Banje Koviljače, odnosno biciklističke staze poput one od grada do Drine, a kojih nema.

Organizatoru je ostalo da naredne godine obezbedi i veći broj prsluka jer očigledno da Lozničani vole vožnju na dva točka, pogotovo u društvu. Kao i uvek bicikliste je do Tršića pratila saobraćjna policija, a, za svaki slučaj, i sanitet lozničkog Zdravstvenog centra.