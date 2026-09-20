Na graničnim prelazima u Srbiji večeras nema zadržavanja vozila, saopštila je Uprava granične policije.
Srbija
LEPE VESTI ZA VOZAČE! Prohodno na svim prelazima i naplatnim rampama, AMSS izdao upozorenje samo za teretnjake ka Hrvatskoj
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Prema informacijama Uprave granične Policije RS, večeras nema zadržavanja vozila ni na putničkim ni na teretnim terminalima naših graničnih prelaza.
Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji takođe nema zadržavanja vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Usled ograničenja preko mosta Bogojevo, alternativni putni pravci ka Republici Hrvatskoj za teretni saobraćaj su: državni put I A 3 prelaz Batrovci, I B 16 preko mosta Bezdan, kao i državni put II A - 108 preko mosta kod Bačke Palanke gde je ograničenje zabrane saobraćaja svim vozilima čija najveća dopuštena masa prelazi 24 tone, podseća AMSS.
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