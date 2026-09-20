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Šesnaesta ''Pitijada'', takmičenje u spremanju slatkih i slanih pita i savijača, održana je danas u prigradskog naselja Klupci. Domaćice su se pošteno bacile na posao pa je bilo izloženo gotovo 40 pita s tim što se nadmetalo 21, a ostale, ništa manje dobre, bile su van konkurencije. Drugi put pite su izložene u kafani ''Kod Šilje'' pošto porušeni klubački dom kulture, gde je nekada održava ova manifestacija, još nije sagrađen.

Zadovoljna odzivom bila je Grozdana Đukanović, predsednica Udruženja žena ''Kalina'' iz Klubaca, jer su se vredne domaćice ponovo pokazale na delu i opravdale očekivanja.

1/10 Vidi galeriju Održana šesnaesta ''Pitijada'' u Klupcima Foto: Kurir,rs/T.Ilić

- Odziv je zadovoljavajući, bilo je dosta pita, s tim da su neke bile van takmičenja, pošto žene nisu htele da se takmiče, jer su već osvajale su nagrade. ''Pitijadu'' organizujemo ponovo u izmenjenim uslovima, pošto nam je Dom kulture zbog dotrajalosti srušen, ali s nadom da sledeće godine budemo u novom objektu, da ćemo dobiti najzad svoje prostorije i moći mnogo više da primimo gostiju. Sa nama su danas predstavnice Udruženja žena ''Bonaca'' iz Zelenike sa kojom je mesna zajednica Klupci zbratimljena, kao i gosti iz Čačka, Beograda, Šapca, Udruženje žena ''Mina Karadžić'' iz Loznice, a tu su i predstavnici grada, gradonačelnica Dragana Lukić sa saradnicima – kazala je pre proglašenja najboljih Đukanovićeva.

Tradicionalno su o tome odlučivala dva žirija, gošće iz Zelenike, i novinarski žiri koji nisu imali uopšte lak posao, to iz prve ruke potvrđuje potpisnik ovih redova koji je krajnje profesionalno pristupio zadatku. Tačno 21 put, a posledice će osećati bar nekoliko dana. Gošće iz Zelenike su odlučile da je najbolju slatku pitu imala Dragica Kikanović, druga je bila Maja Gvozdenović, a treća Milja Đermanović.

U konkurenciji slanih najbolja je Jela Tešić, ''srebrna'' Dragica Kikanović, a ''bronzana'' Gordana Matić dok je kod savijača trijumfovala Anđelina Burmazović, druga je Gordana Mirković, a treća Dragica Bantić. Medalju je kao najstariji učesnik ponela Gordana Matić, koja ima 74 leta, najmlađi učesnika bila je Ana Miljković, dok je najneobičniju pitu spremila Dragica Bantić. ''Sedma sila'' birala je tri najbolje i odlučila da je najbolju pitu ovogodišnje ''Pitijade'' spremila Anđelina Burmazović, druga je Milja Đermanović, a treća Maja Gvozdinović, pa su sve tri imale razloga za dvostruko slavlje. Pita koje su čekale ocenjivanje nisu smele da se pipnu, a dok su članovi žirija studiozno probali svaku, ostali su nestrpljivo čekali momenat kada će predsednica ''Kaline'' saopštiti njihovu odluku pa da krenu u akciju. Kada su podeljeni pehari i medalje posetioci su proverili da li su dva žirija dobro obavila posao, a njihova zadovoljna klimanja glavom između dva zalogaja potvrdila su da je sve obavljeno kako treba.