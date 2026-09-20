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Povodom obeležavanja Dana Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i slave Čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Neopalime Kupine, koja se 17. septembra proslavlja kao zaštitnica svih vatrogasaca-spasilaca na teritoriji Republike Srbije, Uprava za vanredne situacije u Kragujevcu tokom proteklih dana organizovala je niz aktivnosti u okviru Nedelje Sektora za vanredne situacije.

Cilj ovih aktivnosti nije samo predstavljanje rada vatrogasaca-spasilaca, već pre svega približavanje njihove misije građanima, posebno najmlađima, podizanje svesti o značaju prevencije i razvijanje kulture bezbednosti u društvu.

U okviru Nedelje Sektora organizovane su aktivnosti "Dani otvorenih vrata", tokom kojih su deca predškolskog i školskog uzrasta imala priliku da se upoznaju sa svakodnevnim radom vatrogasaca-spasilaca, vatrogasnim vozilima i opremom, ali i da kroz neposredan kontakt sa pripadnicima službe nauče kako da se bezbedno ponašaju i pravilno reaguju u vanrednim situacijama.

Edukacije su održane u Vatrogasno-spasilačkoj brigadi u Kragujevcu, Vatrogasno-spasilačkom vodu u Aranđelovcu, kao i u vatrogasno-spasilačkim odeljenjima u Rači i Lapovu.

U Topoli je, u okviru Dečjeg festivala Oplenac, pod sloganom "U zdravoj sredini rastu zdrava deca", predstavljena oprema i vozila kojima raspolaže Vatrogasno-spasilačka brigada.

Posebna aktivnost bila je i dobrovoljno davanje krvi pripadnika Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu, organizovano u Zavodu za transfuziju krvi Univerzitetskog kliničkog centra u Kragujevcu, čime su pripadnici službe još jednom pokazali da njihova misija pomaganja nije ograničena samo na intervencije u vanrednim situacijama.

1/4 Vidi galeriju Obeležavanje Dana Sektora za vanredne situacije u Kragujevcu Foto: UVS Kragujevac

Načelnik Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu Zoran Kočević tim povodom je rekao da posao vatrogasaca-spasilaca nije samo da reaguju kada se dogodi vanredni događaj.

- Naš zadatak je da radimo na tome da do takvih situacija što ređe dolazi, a kada se dogode, da sistem bude spreman da zaštiti živote i imovinu građana. Zato su prevencija, edukacija i saradnja sa građanima jednako važni kao i sama intervencija. Posebno nam je važno da znanje o bezbednom ponašanju prenesemo najmlađima. Dete koje danas nauči kako da postupi u slučaju požara, poplave ili druge opasnosti, sutra može biti neko ko će sačuvati svoj život, život svoje porodice ili pomoći drugom. Zato želimo da vatrogasce-spasioce građani vide ne samo onda kada se oglasi sirena, već i kao partnere u izgradnji bezbednije zajednice - istakao je Kočović.

U okviru obeležavanja Nedelje Sektora održana je i javna pokazna vežba na Oplencu u Topoli 18. septembra, tokom koje su vatrogasci-spasioci prikazali svoje veštine, znanja i sposobnosti.

Sve aktivnosti koje se realizuju tokom Nedelje Sektora imaju zajednički cilj – da prevencija postane deo svakodnevnog ponašanja građana, da se podigne nivo svesti o rizicima i da se dodatno ojača poverenje između građana i službi koje su zadužene za njihovu zaštitu.

Cilj Sektora za vanredne situacije je da kroz preventivno delovanje, edukaciju, pripremu i brzo reagovanje doprinese smanjenju rizika, zaštiti života i imovine i izgradnji otpornije i bezbednije zajednice, poručuju iz UVS Kragujevac i dodaju da se prevencijom, znanjem i solidarnošću čuvaju životi, imovina i čitava zajednica.