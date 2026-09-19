Srbija
DRAMATIČNA SCENA KOD RUME! Izbio veliki požar uz auto-put: Vatra bukti pored saobraćajnice, kulja gust dim (VIDEO)
- Večeras je izbio požar uz auto-put kod Rume, a vatra je zahvatila prostor pored kolovoza.
- Na fotografiji i snimku vidi se gust dim iznad puta, dok uzrok požara još nije poznat.
- Za sada nema informacija da li je u incidentu bilo povređenih, a više detalja očekuje se posle intervencije službi.
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Večeras je izbio požar uz auto-put kod Rume.
Na fotografijama i snimku vidi se kako vatra gori uz auto-put, dok se iznad puta širi gust dim.
Foto: Kurir
Za sada nije poznato šta je izazvalo vatru, kao ni da li je u incidentu bilo povređenih.
Više informacija biće poznato nakon intervencije nadležnih službi.
Kurir.rs
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