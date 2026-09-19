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Večeras je izbio požar uz auto-put kod Rume.

Na fotografijama i snimku vidi se kako vatra gori uz auto-put, dok se iznad puta širi gust dim.

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Foto: Kurir

Za sada nije poznato šta je izazvalo vatru, kao ni da li je u incidentu bilo povređenih.

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Požar kod Rume Izvor: Kurir

Više informacija biće poznato nakon intervencije nadležnih službi.

Kurir.rs

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