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U vremenu u kojem se često govori da su mladi nezainteresovani za svet oko sebe, jedan sasvim običan prizor sa ulice Leskovca pokazao je nešto drugo.

Starijem čoveku nasred ulice pokidala se kesa, a jabuke su se rasule oko njegovih nogu.

Pored njega je automobilom prolazila devojka. Zaustavila je vozilo, izašla i prišla čoveku. Bez pitanja, bez mnogo razmišljanja. Sagnula se i zajedno sa njim počela da skuplja jabuke.

Nekoliko minuta kasnije svako je nastavio svojim putem.

Možda baš zato ovaj prizor vredi sačuvati.

Nije bilo velikog herojstva, aplauza ni publike. Samo mlada žena koja je videla da je jednom deki potrebna pomoć i odlučila da ne prođe pored njega.

Jer i mladi imaju svoje bake i deke. Znaju kako izgleda kada čoveku godine uspore korak, kada ruke više nisu dovoljno brze, kada nešto ispadne, pokida se ili postane teško.

I znaju, možda mnogo više nego što im često priznajemo, šta znači pružiti ruku.

Ovaj prizor sasvim slučajno je iz obližnjeg restorana snimio Miloš Miladinović i poslao ga sa željom da se jedan jednostavan gest ljudskosti ne izgubi.

„Nekoliko minuta, nekoliko jabuka i jedan jednostavan ljudski gest. Ništa veliko, ništa spektakularno – samo čista, spontana dobrota“, napisao je Miladinović.

Možda humanost upravo tako i izgleda.