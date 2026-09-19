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KIKINDA- Vaga je pokazala 559 kilograma i bilo je jasno, titula ponovo odlazi u Mađarsku. Tibor Kokai iz mesta Sent Martin kod Budimpešte šesti put je postao šampion u nadmetanju za najtežu ludaju na „Danima ludaje“ u Kikindi. Ovogodišnja pobednička bundevanije uspela da se približi njegovom ličnom rekordu, ali je i pored vrelog leta i nepovoljnih uslova bila dovoljna za prvo mesto. Kokai je za trijumf nagrađen peharom i sa 120.000 dinara:

- Ove godine nisam imao velika očekivanja. Vreme je bilo veoma teško za uzgoj džinovskih bundeva. Ipak, ambicije postoje. I dalje sam vlasnik apsolutnog rekorda iz 2023. godine, kada je moja bundeva težila čak 865,5 kilograma. Pokušaću naredne godine da oborim rekord u Kikindi- rekao je šampion.

1/8 Vidi galeriju Na “Dane ludaje” stigla 559 kila teška pobednica Foto: Kurir.rs/S.U.

Iza ogromne bundeve krije se i ogroman posao. Kokai je otkrio da je svoju „mezimicu“ tokom sezone svakodnevno obilato zalivao. Za samo jedan dan trošio je između 1.000 i 1.200 litara vode. Dok se za najtežu ludaju nadmetalo nekoliko uzgajivača, u konkurenciji za najdužu bilo je šest tikava. Slavio je magistar fitofarmacije Dušan Jankov iz Čuruga: Njegova tikva dostigla je 275 centimetara:

- Za ovo su, osim motivacije, potrebni znanje i iskustvo, ali i nešto novca i sreće. Potrebno je da joj robujete. Ako se uzdate samo u nebo, od toga nema ništa- slikovito je objasnio Jankov.