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"Hitno, hitno, hitno! Neko je sa novog mosta bacio štene u Savu", ovim rečima pokrenuta je akcija spasavanja psa koji je završio u Savi kod Šapca.

"Ono je uspelo da dopliva do drugog stuba gde je veliki nanos granja. Popelo se na granje i jauče. Nije smelo da dopliva do obale. Do njega je moguće doći samo čamcem. Da li neko od pecaroša može da ga preveze do obale. Posle šta mu bog da, neke šanse će imati. Ovako će brzo umreti", navodi se u apelu.

Nije prošlo mnogo, javio se Aleksandar Stanojlović Badžes. On je tražio nekoga ko ima čamac i može da priđe mestu na kom se pas nalazio. Na poziv su se odazvali Đorđe Vukićević i njegov sin Voja i njih trojica su čamcem krenuli do stuba mosta.

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Uspeli su da priđu psu i bezbedno ga preuzmu sa mesta na kom je, okružen vodom, čekao pomoć.

Nakon spasavanja utvrđeno je da pas nema mikročip, naveo je Glas Podrinja. Procenjuje se da je star između šest i sedam godina, socijalizovan je i ima higijenske navike, što ukazuje da je najverovatnije živeo sa ljudima.

Sada, nakon što je izvučen iz Save, sledeći zadatak je da se utvrdi da li pas ima vlasnika i gde će biti smešten.

U komentarima se odmah javio čovek zainteresovan da udomi psa. Ostaje da se vidi gde će pas iz Save završiti. Trojka koja je spasila psa zaslužila je brojne pohvale u komentarima.