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- Uz sve ono što Miholjski susreti nose sa sobom, Kruščić je danas u znaku prelepe dečije parade, ali uz zvuke moćnih sirena heroja iz Deliblata, mesnog dobrovoljnog vatrogasnog društva i njihovih prijatelja, vatrogasaca iz okolnih sela“, rekao je Milan Krkobabić, ministar za brigu o selu u tehničkom mandatu otvorivši Miholjske susrete sela u Kuli i dodao: „Naše zahvalnice junacima vartogascima bile su u senci srdačnih osmeha razigranih mališana, koji su im se iskreno divili. Mislim da su im ti osmesi bili najlepši poklon. Veče za pamćenje u Kuli u Kruščiću “.

U centru ovog banatskog sela, veliki broj posetilaca imao je priliku da vidi vozila, opremu, kao i vatrogasce iz sva četiri kulska vatrogasna društva koji su prvi na mestu kada se dogodi požar ili druga vanredna situacija. Pokaznoj vežbi prisustvovao je i predsednik Vatrogasnog saveza Vojvodine Siniša Šavija. Za DVD „Kruščić“ ovi Miholjski susreti su posebno važni, jer obeležavaju veliki jubilej – 150 godina postojanja.

1/19 Vidi galeriju Ministar Krkobabić na Miholjskim susretima sela u Kruščiću Foto: Milan Obradović

„Ove decenije su dokaz da su generacije pre nas imale osećaj odgovornosti prema svojim komšijama i svom mestu. Naš zadatak je da to prenesemo i na mlade. Miholjski susreti su odlična prilika da se pokaže sve ono što jedno selo ima - od ljudi koji ga čuvaju i o njemu brinu, do tradicije, običaja, pesme, igre, druženja i svega što nas povezuje“, rekao je Aleksandar Jovanov iz DVD Kruščić.

Dobrovoljci u selima često su prvi koji mogu da reaguju u slučaju požara ili potrebe za pomoći, dok profesionalne ekipe ne mogu istovremeno da stignu u svaki deo opštine. Članovi DVD „Kruščić“ učestvovali su i u gašenju požara na Deliblatskoj peščari i Stolovima. Ministar Krkobabić je zajedno sa predsednicom opštine Kula dr Vesnom Tomić uručio zahvalnice ovim hrabrim ljudima za svoj doprinos i požrtvovanost u vanrednim situacijama.

Ministarstvu za brigu o selu prepoznalo je značaj dobrovoljnih vatrogasnih društava i ove godine kroz novi Program podrške razvoju dobrovoljnog vatrogastva pomognuto je 36 DVD-jeva u 25 lokalnih samouprava, ukupnim iznosom od gotovo 80 miliona dinara.

Nakon pokazne vežbe, program u Kruščiću nastavljen je maskembalom, likovnom kolonijom i radionicama za decu, na kojima su najmlađi pravili maketu sela od papira, ali i učili da spremaju turšiju po receptu svojih baka.

„Miholjski susreti su za nas prilika da se okupe svi, od najmlađih do najstarijih. Važno nam je da deca upoznaju ono što su radili njihovi roditelji i bake i deke, ali i da sama učestvuju u stvaranju programa“, rekla je predsednica Mesne zajednice Kruščić Miljana Rabrenović.

Na štandovima su predstavljeni poljoprivredni proizvodi i rukotvorine, program su ispunili nastupi kulturno-umetničkih društava, recitatora, pevačkih grupa i dece, a susreti su završeni koncertom, kojem je prisustvovalo više od 1.000 posetilaca.

Kroz programe Ministarstva za brigu o selu u opštinu Kula do sada je uloženo preko 176 miliona dinara – čak 130 napuštenih kuća na selu dobilo je nove stanare, dve zadruge sredstva za svoj rad, a manifestacija Miholjski susreti sela održava se sada šesti put zaredom.