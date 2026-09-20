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Stanovnici Čačka sa tugom su primili vest da je preminuo Mladen Vujačić, jedan od prvih članova Jedinice civilne zaštite opšte namene.

- Bio je čovek koji nikada nije štedeo sebe kada je trebalo pomoći drugima i svom gradu. Njegova nesebičnost, požrtvovanost i spremnost da bude uz druge ostaće zauvek u našem sećanju.

Počivaj u miru, Mladene. Porodici, prijateljima i kolegama upućujemo najiskrenije saučešće, kazale su njegove kolege iz Civilne zaštite.

Mladen će u Čačku ostati upamćen kao dobar, pošten, vredan i hrabar mladić.

Tačan uzrok njegove smrti, nije poznat javnosti.

Kurir.rs/RINA

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