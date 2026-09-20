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Pošta Srbije donirala je Opštini Varvarin novo vozilo hitne pomoći sa svom pripadajućom opremom, namenjeno potrebama Doma zdravlja u Varvarinu. Primopredaja vozila obavljena je danas u Varvarinu, a ključeve i prateću dokumentaciju predsednici Opštine Varvarin, dr Violeti Lutovac Đurđević, uručio je v.d. direktora Pošte Srbije Zoran Anđelković.

Foto: Pošta/Igor Đukanović

Događaju su, pored v.d. direktora Pošte Srbije Zorana Anđelkovića, prisustvovali ministar zdravlja Republike Srbije Zlatibor Lončar, ministar odbrane Republike Srbije Bratislav Gašić, predsednica Opštine Varvarin dr Violeta Lutovac Đurđević i rukovodioci Pošte Srbije.

Foto: Pošta/Igor Đukanović

Govoreći o donaciji, Zoran Anđelković istakao je da je njen cilj da pruži konkretnu podršku zdravstvenoj službi u Varvarinu.

„Pošta Srbije je želela da pruži konkretnu podršku zdravstvenoj službi u Varvarinu i da pomogne tamo gde je to potrebno. Kada smo čuli da je neophodno novo vozilo hitne pomoći, organizovali smo se i odlučili da ga doniramo. Ovo je naša podrška zdravstvenom sistemu i Ministarstvu zdravlja, koje ulaže značajna sredstva kako bi zdravstvena zaštita građanima Srbije bila dostupnija. Smatram da po pitanju zdravstva treba da bude uključeno celokupno društvo. Ne samo Ministarstvo zdravlja, već i institucije i organizacije koje mogu da pruže konkretnu podršku tamo gde je ona potrebna. Pošta Srbije će i ubuduće, u skladu sa svojim mogućnostima, podržavati lokalne sredine i inicijative od značaja za građane“, rekao je Anđelković.

Foto: Pošta/Igor Đukanović

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar zahvalio je Pošti Srbije i njenim zaposlenima na donaciji, ističući značaj obezbeđivanja novih vozila za rad zdravstvenih službi.

„Ovakvo vozilo predstavlja pokretnu bolnicu i omogućava da zdravstvena pomoć stigne do svakog građanina, uključujući i najudaljenija mesta. Kada imate ovakvo vozilo, ekipu, lekara i medicinsku sestru, imate veće mogućnosti da pravovremeno pružite pomoć i spasete život. Vozila hitne pomoći su u funkciji 24 časa i veoma brzo prelaze veliki broj kilometara, zbog čega ih je neophodno stalno obnavljati. Ministarstvo zdravlja nastaviće da obezbeđuje nova vozila za zdravstvene ustanove, a zahvaljujem gospodinu Anđelkoviću na najavi da će Pošta Srbije nastaviti da pruža podršku i u drugim sredinama“, rekao je Lončar.

Foto: Pošta/Igor Đukanović

Predsednica Opštine Varvarin dr Violeta Lutovac Đurđević zahvalila je Pošti Srbije na donaciji i istakla značaj novog vozila za rad Doma zdravlja.

Foto: Pošta/Igor Đukanović

„Ovo vozilo ima veliki značaj i za lokalnu samoupravu i za Dom zdravlja u Varvarinu. Ono što je najvažnije jeste da će zdravstvena služba moći da odgovori na pozive građana i da, kada je to potrebno, pomoć bude pružena na vreme i na odgovarajući način.

Foto: Pošta/Igor Đukanović

Ovo nije prvi primer saradnje sa Poštom Srbije. U prethodnom periodu rekonstruisana je i zgrada Pošte u Varvarinu, koja danas ima potpuno drugačiji izgled i predstavlja važno mesto na ulazu u našu varošicu. Zahvaljujem Pošti Srbije na dosadašnjoj saradnji i podršci Opštini Varvarin i našim građanima“, rekla je dr Lutovac Đurđević.