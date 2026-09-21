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Čačak će uskoro dobiti najsavremeniji poslovno-istraživački prostor u zapadnoj Srbiji. Nova zgrada Naučno-tehnološkog parka Čačak, površine veće od 12.000 kvadratnih metara, pred otvaranjem je, a kompanijama, startapima i mladim stručnjacima ponudiće uslove kakvi do sada nisu postojali u ovom delu zemlje.

- Nakon što je 2020. godine adaptacijom dela nekadašnje fabrike „Cer” stvoren prostor u kojem danas posluje NTP Čačak, izgradnjom novog objekta ova institucija ulazi u potpuno novu fazu razvoja. U moderno opremljenoj zgradi nalaziće se savremene kancelarije, coworking prostor, sale za sastanke i organizovanje događaja, podkast studio, računarske učionice i više vrsta specijalizovanih laboratorija. U saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka u Čačku, Agronomskim fakultetom Univerziteta u Kragujevcu i čačanskim Institutom za voćarstvo, NTP će raditi na uspostavljanju savremenih laboratorijskih kapaciteta namenjenih razvoju i testiranju novih proizvoda i tehnologija - kazao je za RINU, direktor NTP Darko Vasilić.

1/6 Vidi galeriju Naučno-tehnološki park Čačak Foto: RINA

To će kompanijama i pojedincima omogućiti da prvi put na jednom mestu imaju pristup savremenom prostoru za rad, specijalizovanoj opremi, laboratorijama i stručnim resursima neophodnim za razvoj poslovnih ideja.

– Želimo da osvežimo način na koji radimo i da se još više otvorimo prema javnosti. Naš fokus više neće biti samo suvo ispunjavanje administrativnih normi, kao u nekom prošlom periodu, već direktna podrška svakom pojedincu i kompaniji koji imaju hrabrosti da stvaraju novu vrednost. Dok se mnogi zadovoljavaju prosekom, mi želimo da podstaknemo sve one koji se ne plaše iskoraka – zaključio je Vasilić.

Vrata novog kompleksa biće širom otvorena i kompanijama koje žele da svoje poslovanje presele u Čačak i iskoriste prednosti ovog grada, od strateške saobraćajne povezanosti do konkurentnih uslova za rad, razvoj i ulaganja.

NTP Čačak osnovan je sa ciljem da podrži inovacije i ekonomski razvoj na društveno odgovoran način, od kojeg korist ima čitava zajednica.

Za članstvo i korišćenje resursa mogu da se prijave kompanije, startapi i pojedinci kojima su potrebni prostor za rad, razvoj i testiranje proizvoda, nove poslovne saradnje ili produktivno okruženje.

Više informacija dostupno je na sajtu NTP Čačak, kao i putem imejl adrese javnipozivi@ntpcacak.rs.