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Ljudima je teško ugoditi, stara je izreka u čiju se tačnost uveravamo svakodnevno. A ovo je priča u kojoj se pronalazimo svi bez razlike.

U svakom domaćinstvu nakon određenog broja godina menja se nameštaj, bela tehnika, ili televizor.

Razlog nije samo dotrajalost I neispravnost već želja da prostor u kući bude funkcionalniji, ali i moderniji. Šta uraditi sa stvarima koje kupovinom novih, postaju višak. Nisu neispravne, nisu oštećene i nisu za otpad, ali ih je vreme pregazilo….Jedno od rešenja je prodaja preko oglasa po pristupačnoj ceni. To je uradila I Vranjanka Divna (62) koja je oglasila prodaju sudopere, kuhinjskih visećih elemenata i polovnog kombinovanog frižidera. Ona kaže da je cenu polovne kuhinje formirala u konsultaciji sa stolarom koji se bavi izradom kuhinjskih elemenata. Što se tiče frižidera dobila je novi koji po veličini I boji više odgovara kuhinjskom prostoru od onoga koji prodaje.

Divna za Kurir objašnjava kako je prolazila u pogodbi sa potencijalnim kupcima I kakva su joj sve pitanja postavljali, pokušavajući da proda polovne stvari.

Oglasila je prodaju frižidera i sudopere sa kuhinjskim elementima spremna da spusti početnu cenu, kako bi se rešila polovnih stvari. Bilo je poziva zainteresovanih, ali jednog dana više puta javljala se žena koja je želela da pogleda polovni frižider ne bi li ga kako je objasnila kupila za stanare.

Bila je uporna i istog dana je došla na adresu gde su se nalazile polovne stvari. Započela je sa vlasnicima razgovor o ponudi, ceni, ali i proceni stanja onoga što se prodaje.

Vranjanka Divna pokazala je frižider koji je bio kombinovan, jer je imao deo za zamrzavanje, a onda i sudoperu koja je već imala ugrađenu česmu sa hladnom i toplom vodom. Prodavala je ono što joj je bilo suvišno I nije odgovaralo prostoru u kome je korišćeno, zbog glomaznosti.

Gospođa se prvo interesovala za cenu, iskreno komentarišući stvari koje je videla.

„Sudopera je dobra, ali nema pregradu i fioke“, na šta je Divna odgovorila:

„Jeste nema fioke, ne može ni da ih ima zbog kadica za pranje i odlaganje posuđa“.

Naredni komentar ticao se frižidera.