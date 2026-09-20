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Pripadnici Sektora za vanredne situacije iz Valjeva danas su spasili muškarca koji se zaglavio između dve stene na vrhu Ljuti Krš na Divčibarama.

Prema nezvaničnim informacijama, mlađi muškarac se među stenama na Divčibarama zaglavio tokom planinarenja.

U pomoć su tada bili pozvani vatrogasci-spasioci koji su efikasnom intervencijom izvukli muškarca, a zatim ga bezbedno spustili sa planine u podnožje.

Kurir/Telegraf

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