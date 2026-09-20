Vatrogasci iz Valjeva spasili su muškarca zaglavljenog između stena na Divčibarama tokom planinarenja.
Srbija
ČOVEK SE ZAGLAVIO MEĐU STENAMA Drama na Divibarama: Vatrogasci-spasioci na terenu
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Pripadnici Sektora za vanredne situacije iz Valjeva danas su spasili muškarca koji se zaglavio između dve stene na vrhu Ljuti Krš na Divčibarama.
Prema nezvaničnim informacijama, mlađi muškarac se među stenama na Divčibarama zaglavio tokom planinarenja.
U pomoć su tada bili pozvani vatrogasci-spasioci koji su efikasnom intervencijom izvukli muškarca, a zatim ga bezbedno spustili sa planine u podnožje.
Kurir/Telegraf
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