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Prema informacijama Uprave granične Policije RS, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja vozila.

Teretna motorna vozila čekaju na GP Batrovci i Šid na izlazu iz zemlje po tri sata, saopštio je Auto Moto Savez Srbije (AMSS).

Na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

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