Na graničnim prelazima u Srbiji nema zadržavanja putničkih vozila, dok teretna čekaju do tri sata.
Srbija
STANJE NA GRANICAMA! Putnički automobili prolaze BEZ ČEKANJA, ali ako vozite kamion situacija na ova 2 prelaza neće vam se svideti
Slušaj vest
Prema informacijama Uprave granične Policije RS, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja vozila.
Teretna motorna vozila čekaju na GP Batrovci i Šid na izlazu iz zemlje po tri sata, saopštio je Auto Moto Savez Srbije (AMSS).
Na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.
Reaguj
Komentariši