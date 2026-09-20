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Veliki požar izbio je tokom večeri uz auto-put kod Kuzmina.

Na fotografijama i snimcima koje je objavila Instagram stranica 192_rs vidi se kako se vatra velikom brzinom širi.

Za sada nije poznato šta je uzrok izbijanja požara.

Zbog slabe vidljivosti, vozačima se savetuje dodatni oprez u vožnji.

Kurir.rs

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