Srbija
VELIKI POŽAR KOD KUZMINA, VATRA SE BRZO ŠIRI: Jezivi prizori na auto-putu, zbog slabe vidljivosti vozačima se savetuje oprez (FOTO)
- Veliki požar izbio je tokom večeri uz auto-put kod Kuzmina, a vatra se brzo širila.
- Uzrok požara još nije poznat, a zbog slabe vidljivosti vozačima se savetuje dodatni oprez.
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Veliki požar izbio je tokom večeri uz auto-put kod Kuzmina.
Na fotografijama i snimcima koje je objavila Instagram stranica 192_rs vidi se kako se vatra velikom brzinom širi.
Za sada nije poznato šta je uzrok izbijanja požara.
Zbog slabe vidljivosti, vozačima se savetuje dodatni oprez u vožnji.
Kurir.rs
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