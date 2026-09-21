KOLONA OD 10 KILOMETARA NA AUTO-PUTU KA BEOGRADU: Veliki zastoj kod Pećinaca zbog radova (FOTO)
- Na auto-putu A3 između Pećinaca i Šimanovaca, u smeru ka Beogradu, večeras je formirana velika kolona vozila i saobraćaj je usporen.
- Zbog radova na rehabilitaciji kolovoza zatvoren je deo kolovoza, a vozila se propuštaju po izmenjenom režimu.
- Vozači iz pravca Sremske Mitrovice i Rume trebalo bi da računaju na duže vreme putovanja.
Velika gužva formirana je večeras na auto-putu A3 između Pećinaca i Šimanovaca, u smeru ka Beogradu. Prema informacijama sa terena objavljenim oko 20.30 časova, kolona vozila duga je oko 10 kilometara.
Snimci sa ove deonice pokazuju dugu kolonu automobila i teretnih vozila, a saobraćaj se odvija veoma usporeno.
Na ovom delu auto-puta u toku su radovi na rehabilitaciji kolovoza, zbog čega je izmenjen režim saobraćaja.
Prema informacijama JP "Putevi Srbije", na deonici petlja Pećinci – petlja Šimanovci, u smeru ka Beogradu, zbog radova je zatvoren deo kolovoza, a vozila se propuštaju po izmenjenom režimu.
Vozači koji iz pravca Sremske Mitrovice i Rume putuju prema Beogradu trebalo bi da računaju na duže vreme putovanja i usporen saobraćaj.
Podatak da je kolona duga oko 10 kilometara za sada dolazi sa terena i nije zvanično potvrđen od nadležnih službi.
Kurir.rs