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Velika gužva formirana je večeras na auto-putu A3 između Pećinaca i Šimanovaca, u smeru ka Beogradu. Prema informacijama sa terena objavljenim oko 20.30 časova, kolona vozila duga je oko 10 kilometara.

Snimci sa ove deonice pokazuju dugu kolonu automobila i teretnih vozila, a saobraćaj se odvija veoma usporeno.

Na ovom delu auto-puta u toku su radovi na rehabilitaciji kolovoza, zbog čega je izmenjen režim saobraćaja.

Prema informacijama JP "Putevi Srbije", na deonici petlja Pećinci – petlja Šimanovci, u smeru ka Beogradu, zbog radova je zatvoren deo kolovoza, a vozila se propuštaju po izmenjenom režimu.

Vozači koji iz pravca Sremske Mitrovice i Rume putuju prema Beogradu trebalo bi da računaju na duže vreme putovanja i usporen saobraćaj.

Podatak da je kolona duga oko 10 kilometara za sada dolazi sa terena i nije zvanično potvrđen od nadležnih službi.

Kurir.rs

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