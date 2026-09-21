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Požari na otvorenom tokom jučerašnjeg dana zadali su mnogo posla vatrogascima na području Sremske Mitrovice. Gorelo je na više lokacija u ataru Laćarka, požar je zabeležen i kod Kuzmina uz auto-put, dok građani jutros javljaju da se dim vidi i iznad njiva u okolini Divoša.

Tokom nedelje, 20. septembra, požari su bili aktivni na više lokacija u ataru Laćarka. Posebno je bio vidljiv požar u blizini Drvnog kombinata, a vatrogasne sirene čule su se tokom večeri.

1/4 Vidi galeriju Požari u Sremu Foto: Kurir/D.Š.

Gorelo je i kod Kuzmina, u blizini auto-puta, gde je dim predstavljao dodatni problem zbog moguće smanjene vidljivosti na saobraćajnici.

Situacija na njivama privlači pažnju građana i jutros. Čitaoci javljaju da se u okolini Divoša vidi dim iznad njiva, a na fotografijama sa terena vide se i velike potamnele, odnosno izgorele površine.

Nema zvanične potvrde šta je izazvalo požare kod Kuzmina i Laćarka, niti šta je uzrok dima koji se jutros vidi kod Divoša, pa se ne može tvrditi da su svi ovi slučajevi posledica paljenja strnjike.

Ipak, nadležni u ovom periodu posebno upozoravaju na spaljivanje žetvenih ostataka. Paljenje strnjike i drugih biljnih ostataka na otvorenom je zabranjeno, a vatra se na suvim njivama, naročito uz vetar, može veoma brzo proširiti na susedne parcele, objekte i saobraćajnice.

Dim predstavlja dodatnu opasnost kada se požar nalazi u blizini puta, jer može naglo da smanji vidljivost.

Građanima se apeluje da ne pale strnjiku, suvu travu i druge biljne ostatke, a požar koji može da ugrozi ljude, imovinu ili da se proširi potrebno je odmah prijaviti vatrogascima na broj 193.