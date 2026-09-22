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Na auto-putu Moravski koridor od petlje katrga do petlje Preljina jug, ka Čačku, izvode se radovi na zameni naziva destinacije na saobraćajnom znaku, od 22. do 24. septembra, uz zauzeće zaustavne saobraćajne trake u dužini od 200 metara, dok će se saobraćaj odvijati voznom i preticajnom saobraćajnom trakom.

Na deonici Knjaževac – Sokobanja, radovi se izvode na rekonstrukciji kolovoza, od 21. do 25. septembra od 8 do 17 časova, uz naizmenično propuštanje vozila.

Na auto-putu od petlje Novi Sad Sever - petlja Novi Sad Centar, ka Beogradu - radovi se izvode na obezbeđenju gradilišta, 21. septembra uz zatvaranje vozne i zaustavne saobraćajne trake i 22. septembra uz zatvaranje preticajne saobraćajne trake.