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Dim od požara na otvorenom oseća se danas i u Sremskoj Mitrovici, dok su vatrogasci i nadležne službe angažovani na više lokacija u okolini grada. Vatra je zabeležena na potezu od Čalme, preko Manđelosa, Grgurevaca i Radinaca, prema Vognju i auto-putu.

Situaciju dodatno otežava vetar, zbog kojeg se vatra može brzo proširiti sa njiva i niskog rastinja na voćnjake i druge poljoprivredne površine.

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Foto: D.Š.

Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović obišao je danas teren i apelovao na građane da ne pale vatru na otvorenom prostoru.

Kako je saopšteno, Grad priprema i nove mere kojima bi trebalo da se pojača kontrola u atarima i lakše utvrdi odgovornost za izazivanje požara.

Jedna od najavljenih novina je korišćenje savremene tehnologije – dronova, satelitskih snimaka i veštačke inteligencije, koji bi mogli da budu korišćeni za otkrivanje mesta na kojima je vatra zapaljena i identifikovanje odgovornih.

Najavljene mere neće se odnositi samo na požare. Grad planira da kroz odluku koja reguliše poljsku štetu i zaštitu poljoprivrednog zemljišta obuhvati i problem uzoravanja atarskih puteva.

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Foto: D.Š.

Građanima je ponovo upućen apel da ne pale strnjiku, biljne ostatke i vatru na otvorenom, posebno u uslovima vetra, kada se požar može proširiti za svega nekoliko minuta.

Kurir.rs

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