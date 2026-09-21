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Za pet godina na teritoriji opštine Bačka Palanka 218 mladih i mladih bračnih parova rešilo je svoje stambeno pitanje kupovinom kuće na selu, saopštila je danas ta opština.

Kako su naveli, na konkursu Ministarstva za brigu o selu, pored prethodnih 211 potpisano je sedam novih ugovora, za nabavku sedam kuća u selima opštine Bačka Palanka, ukupne vrednosti 10,49 miliona dinara.

Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava potpisao je član Opštinskog veća Mita Lačanski, koji je kazao da opština Bačka Palanka zajedno sa Vladom Srbije i Ministarstvom za brigu o selu vodi odgovornu politiku brige o mladima i očuvanju sela.

Foto: Youtube Printscreen

Ko može da se prijavi na ko konkurs

Pravo učešća na konkursu Ministarstva za brigu o selu imaju državljani Srbije mlađi od 45 godina, pojedinci, samohrani roditelji, bračni i vanbračni parovi,koji nemaju u vlasništvu nepokretnosti, osim poljoprivrednog zemljišta, prijava se podnosi zajedno sa lokalnom samoupravom na čijoj se teritoriji nalazi izabrana kuća.

Lokalne samouprave procenjuju vrednost nekretnina, garantuju valjanost dokumentacije i prenose sredstva direktno na račun prodavca.

Novi vlasnici se obavezuju da 10 godina ne mogu prodati, izdati u zakup ili opteretiti dobijenu nekretninu, a troškove osiguranja snose sami.