Slušaj vest

Nadomak Užica, na svega 15 kilometara od centra grada, u selu Stapari pre dve večeri snimljeno je meče kako prelazi put. Uplašeno od farova automobila, mladunče je pobeglo u žbunje, a vozač i njegov saputnik nisu uspeli da vide da li se u blizini nalazila i njegova majka.

Pojava medveda u ovom delu užičkog kraja nije novost. Meštani Stapara su tokom ove godine više puta prijavljivali viđanja mečke sa mladuncima, a slične situacije zabeležene su i u okolnim selima.

Prema rečima Bogoljuba Gligovića, predsednika Mesne zajednice Stapari, meštani su više puta nailazili na mečku sa mečićima, ali u samim Staparima ove godine nije bilo veće štete.

– Već su nekoliko puta u Staparima videli mečku sa mečićima ili njihove tragove. Bila je mečka sa dva mečeta, ali nije bilo neke štete. Jedino je prošle godine medved napravio štetu na košnicama. Ove godine je štete bilo u okolnim selima. U Vrutcima se pojavila mečka sa tri mečeta, pa je, valjda dok su preplivavali jezero, jedno meče uginulo utapanjem. Možda je zbog toga, jer je izgubila jedno meče, bila jako ljuta i razdražena, pa je udavila jednu ovcu – kaže Gligović.

Meštani su pojavu medveda prijavljivali i Lovačkom udruženju „Aleksa Dejović“ iz Užica. Prema rečima Milana Golubovića iz ovog udruženja, prijave o viđanju medveda stizale su iz Stapara, Volujca, Zaglavka, Ponikvi i Peara.

– Dobijali smo više prijava da su viđeni medvedi, odnosno mečka sa mečićima. Oni nisu stalno nastanjeni na ovom području, već su u prolazu. Nisu pravili neku veliku štetu, osim što su u Pearu zaklali dve do tri ovce, a bilo je i štete na košnicama. Mi, kao lovačko udruženje, nismo nadležni za medveda, jer je on pod zaštitom države. Građane koji su nas zvali, kao i sve prijave koje imamo, prosledili smo Gradskoj upravi – rekao je Golubović.

Iako se medvedi na ovom području, prema navodima lovaca, uglavnom pojavljuju u prolazu, njihovo prisustvo u blizini naseljenih mesta izaziva pažnju meštana, posebno kada je reč o mečkama sa mladuncima.

Najnoviji snimak iz Stapara još jednom podseća da se ova velika divlja životinja može naći i relativno blizu grada, zbog čega je važno da meštani i vozači budu oprezni prilikom kretanja ovim područjem, naročito u večernjim i noćnim satima.