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Sombor je sve zanimljiviji kupcima nekretnina, ne samo lokalnom stanovništvu, već i ljudima iz velikih gradova, kao što su Novi Sad i Beograd, jer za manje novca u Somboru dobiju više kvadrata, ali i mirniji život.

Koliko košta starogradnja a koliko novi stanovi u Somboru i pošto su kuće?

Cene kvadrata starogradnje u Somboru kreću se od oko 900 do 1.300 evra, dok novogradnja dostiže cene između 1.500 i 1.800 evra po kvadratnom metru.

Kupci u Somboru sve češće biraju novogradnju zbog mogućnosti useljenja bez dodatnih ulaganja, iako je cena po kvadratu u proseku oko 200 evra viša u odnosu na renovirane stanove starije gradnje.

- Razlika u samoj ceni po kvadratu starije i novije gradnje, kada kažemo starije, mislimo na stan koji je kompletno sređen, renoviran i opremljen, kreće se u proseku negde oko 200 evra razlike sa novijom gradnjom, te se kupci opredeljuju onda ipak za noviju gradnju, zato što je to nekretnina u koju vi možete odmah da se uselite, unesete vaše stvari, i nije potrebno nikakvo renoviranje, kaže sagovornica RTV Vojvodine.

1/5 Vidi galeriju Sombor Foto: Youtube Printscreen

Posebnu grupu kupaca čine mladi koji koriste državne mere i povoljnije uslove za kupovinu prve nekretnine, a veliki broj kupaca dolazi i iz drugih gradova.

- Imamo i mlade koji sami kupuju sebi stan, dodaje sagovrnica.

Među kupcima su i mladi koji koriste državne mere za kupovinu prve nekretnine, kao i stariji koji prodaju veće nekretnine da bi kupili manje stanove. Veliki broj kupaca dolazi iz Novog Sada i Beograda, uglavnom porodice sa decom i penzioneri.

- Ljudi koji žive u Novom Sadu, Beogradu, u Subotici malo manje, ali Novi Sad i Beograd, imamo dosta potražnje od takvih klijenata, i dolaze nam u Sombor sa zahtevom za kupovinom, uglavnom, nešto većeg stana, da kažem, dvosoban i veći. To su uglavnom porodice sa manjom decom, kao i, recimo, starija lica koja su u penziji, dodaje agentkinja za nekretnine iz Sombora.

Kuće preskupe

Iako je Sombor tradicionalno grad kuća, visoke cene kuća od 150.000 do 200.000 evra za nekretnine od 100 do 120 kvadrata smanjuju potražnju. Za one koji žele kuću van gradske gužve, opcija su vikendice koje se mogu naći od 25.000 do 100.000 evra, zavisno od lokacije.

- Cene kuća su mnogo velike u odnosu na ono što one nude. Dakle, vi za neku kuću od 100-120 kvadrata koja je sređena morate da izdvojite od nekih 150, pa čak i do 200.000 evra. Tako da, tražene jesu, ali se slabije kupuju, dodaje agentkinja.

Ipak, ko želi kuću van gradske gužve, može da razmišlja i o vikendici.

- One se mogu naći od 25.000 evra, dok na traženijim lokacijama cena može da dostigne i vrtoglavih 100.000 evra.

Cene zakupa stanova variraju od 170 do 400 evra mesečno, što prati trend cena na tržištu nekretnina u Somboru.