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Ko kaže da je ajvar skup, upitala je Ljubica koja je postala poznata na društvenim mrežama deleći trenutke iz privatnog života sa suprugom, decom i ostatkom familije.

Ovog puta Ljubica je na selu i peče paprike za ajvar sa svekrom i svekrvom.

Foto: Facebook printscreen/Ljubica Tajević

Ljubica Tajević je, što se danas kaže, influenserka, ali i somelijerka i tekstopisac. Širu popularnost na mrežama stekla je deleći porodične trenutke, roditeljske savete, kao i anegdote iz svakodnevnog života sa svojim suprugom Dragutinom Gagijem Tajevićem.

Foto: Facebook printscreen/Ljubica Tajević

Pratioci je vole jer, kažu, prikazuje porodični život bez ulepšavanja a često deli i korisne trikove za roditelje.

Foto: Facebook printscreen/Ljubica Tajević

Otvoreno je govorila i o najtežim trenucima poput borbe za bebin život tokom porođaja. Ljubica se bavi i muzikom.

Bez ulepšavanja, pokazala je kako izgleda dan na selu kad se sprema zimnica i kad se okupe svi koji mogu da pomognu da složno ispeku paprike i spreme ajvar za zimu.

Kurir.rs/Facebook Ljubica Tajević