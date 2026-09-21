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Predstavljanjem knjige ''Junak sa Drine – Momčilo Gavrić'', u lozničkoj srednjoj Tehničkoj školi počela je kampanja sa ciljem da se loznički školarci upoznaju sa likom i delom najmlađeg vojnika Prvog svetskog rata. Prema rečima autora, istoričara Zorana Tošića knjiga će biti predstavljena u svih lozničkih 14 osnovnih i četiri srednje škole.

Foto: T.Ilić

- Ova kampanja je najvažniji deo obeležavanja 120 godina od rođenja Momčila Gavrića, a cilj je ulazak priče onjemu među učenike lozničkih škola. Obeležavanje godišnjice njegovog rođenja je počelo na ostrvu Krf 1. maj ove godine, nastavilo se otvaranjem njegove obnovljene rodne kuće u Trbušnici, i izložbe koja je tamo postavljena, a sada je na redu knjiga. Nama je stvarno džaba i spomenika, i naziva ulica, i obnovljene rodne kuće ako priča o Momčilu ne uđe među mlade, ako ne izazove jednu vrstu patriotizma kod njih, i ako se ova priča, na neki način, ne prenese u budućnost. Inače, ovo radimo zajedno sa gradskom upravom, a danas će nekoliko knjiga biti poklonjeno školi – kazao je Tošić.

Foto: T.Ilić

Prema njegovim rečima knjiga ima 20 priča u kojima su opisani najznačajniji trenuci iz života Momčila Gavrića i junaka iz zapadne Srbije koji su u Velikom ratu odneli pobedu. Momčilo govori o Albanskoj golgoti, Gučevskoj bici, svojim prijateljima, majoru Tucoviću i tako dalje. U knjizi se pominje i Arčibald Rajs, ''Bitka iznad oblaka'', a sadrži i priče o dve najpoznatije srpske ratničke pesme, "Kreće se lađa francuska" i "Tamo daleko". Tošić navodi da je knjiga prevedena na ruski jezik, u toku je prevođenje na engleski, a on narednih dana odlazi na na Krf i ideja je da bude prevedena i na grčki. Istoričar, pomoćnik gradonačelnika, Milan Jugović kazao je uoči predstavljanja knjige da je ovakav način približavanja naše istorije učenicima veoma važan. Kako je istakao Loznica je zavičaj velikana, Vuka, Cvijića, Miće Popovića, grad bogate prošlosti i tradicije i naša je dužnost da čuvamo sećanje na sve naše velikane, na sve značajne događaje iz prošlosti, da negujemo kulturu sećanja koju ćemo prenositi novim naraštajima.

Foto: T.Ilić