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Šar planinski poskok (Vipera ammodytes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak. Najčešće naseljava kamenjare, sunčane padine i suve predele, gde se savršeno stapa sa okolinom.

- Iako ima snažan otrov, poskok uglavnom izbegava čoveka i napada samo kada se oseti ugroženim.

Zanimljivo je da je odličan lovac iz zasede, strpljivo čeka plen, najčešće glodare i guštere. Priroda nije opasna dok je poštujemo - poručuju na kraju posta.

Šarplaninski poskok se ne odnosi na posebnu vrstu poskoka, već na lokalnu populaciju poskoka sa područja Šar-planine. Zmije sa ovog područja mogu biti nešto krupnije i imati specifičnije, živopisnije šare zbog prilagođavanja visokoplaninskom staništu, ali je u pitanju ista vrsta sa istim karakteristikama otrova.

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