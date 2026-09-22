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Na graničnim prelazima u Srbiji nema zadržavanja za putničke automobile, dok kamioni čekaju do sedam sati, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na teretnim terminalima graničnih prelaza, kamioni čekaju sedam sati za izlaz iz Srbije na Batrovcima, četiri sata na Bezdanu, tri sata na Šidu, dva sata na Kelebiji, sat i po na Horgošu, kao i oko jedan sat na Sremskoj Rači.

AMSS je upozorio vozače da početak radne nedelje donosi pojačan saobraćaj na putevima u Srbiji, navodeći i da vremenski uslovi, uz pad temperature i povremenu kišu, utiču na zahtevniju vožnju.

Kurir/Beta

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