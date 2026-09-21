Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Neobičan susret dogodio se tokom noćne vožnje kroz selo Stapari kod Zlatibora, kada je vozač iznenada ugledao meče kako stoji nasred puta.

Životinja se nakratko zadržala ispred automobila, a zatim se izgubila u mraku.

"Opet na putu ka Staparima", piše u opisu snimka.

Neočekivani susret sa mladunčetom medveda usred noći iznenadio je vozača, koji je nakratko imao priliku da posmatra ovu divlju životinju u njenom prirodnom okruženju.

U Srbiji mrki medved ima status strogo zaštićene vrste, dok se njegova populacija na Zlatiboru smatra stabilnom. Praćenje i postavljanje kamera omogućavaju stručnjacima da bolje upoznaju njihova staništa i utvrde prirodne koridore kojima se kreću.