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Neobičan susret dogodio se tokom noćne vožnje kroz selo Stapari kod Zlatibora, kada je vozač iznenada ugledao meče kako stoji nasred puta.

Životinja se nakratko zadržala ispred automobila, a zatim se izgubila u mraku.

"Opet na putu ka Staparima", piše u opisu snimka.

Neočekivani susret sa mladunčetom medveda usred noći iznenadio je vozača, koji je nakratko imao priliku da posmatra ovu divlju životinju u njenom prirodnom okruženju.

U Srbiji mrki medved ima status strogo zaštićene vrste, dok se njegova populacija na Zlatiboru smatra stabilnom. Praćenje i postavljanje kamera omogućavaju stručnjacima da bolje upoznaju njihova staništa i utvrde prirodne koridore kojima se kreću.

Kurir.rs

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