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Beograđanka Nađa Z.(28) u Hamburgu je provela vikend na poziv svoje drugarice, a u priči za Kurir opisuje zašto ovaj nemački grad pored Berlina, ali i gradova u južnom delu Nemačke ima neku posebnost. Po čemu je karakterističan i zašto je nemoguće uporediti ga sa ostalim evropskim gradovima.

Posle Švajcarske, Kolumbije, Šri Lanke, Portugalije, Španije, Azurne obale, Turske, Škotske, Italije Skandinavije u kojoj je obišla Finsku i Helsinki Beograđanka Nađa je jedan vikend u avgustu provela u Hamburgu. Ističe da fascinira arhitektura grada i da joj se posebno dopalo jezero Alster koje se nalazi u srcu Hamburga.

Hamburg pripada severnoj Nemačkoj, nalazi se na ušću reka Alster i Bila u Elbu, koja se uliva u Severno more. Elba je u Hamburgu vrlo pogodna prirodna luka sa direktnim pristupom od mora.

- Iskreno baš sam se i ja pitala kako će mi se svideti Hamburg. Čula sam i videla da je lep grad, ali ipak sam se pitala da li postoji neka razlika koja je vidljiva kad se uporedi sa ostalim gradovima Nemačke i po čemu je poseban kao npr. Berlin nesumnjivo jedan od najzanimljivijih gradova na svetu, koji sam obišla pre par godine, ili jug Nemačke kod Bodensee-a - kaže i dodaje:

1/10 Vidi galeriju Srpkinja u Hamburgu Foto: Privatna arhiva

Pravi obilazak

- I moram da kažem da jeste. Arhitektura im je toliko fascinanta, kuće po izgledu deluju luksuzno, imaju prelepe vile. Vidi se da je Hamburg jedan od bogatijih gradova Nemačke. Ceo grad je ispunjen drvećem, a moja drugarica živi u predgrađu sa još više zelenila u mirnijem kraju van gradske vreve, dođe kao u nekoj savremenoj bajci - navodi sagovornica Kurira.

Drugarica je bila pravi vodič, jer su obišle mesta koja su u Hamburgu najzanimljivija I najprivlačnija za turiste.

“ Boravak mi je prijao prvenstveno zbog toga što mi drugarica živi tamo, tako da je svaka kafa uživo bila radost za obe zbog vremena koje smo mogle da provedemo zajedno u tamošnjim kafićima, šetnji i obilasku Hamburga. Ali moram i da kažem da mi se posebno dopao Alster, meni kao ljubitelju vode, mora, jezera, reka... Alster je jezero koje se nalazi u srcu grada. Mislim da jezero i čuvene zgrade od crvene cigle pored zelenila daju baš tu čuvenu mirnu sliku Hamburga. Ali tu je i njihova poznata ulica Reeperbahn, koja predstavlja baš i drugu stranu karakterističnu za živi noćni život. Upravo ta mešavina klubova, muzike, ljudi i noćnog života daje joj neki specijalini karakter - objašnjava Nađa..

Otkriva da su obilazak grada i šetnja morali da budu malo ograničeni, jer je drugarica imala povredu noge pa je opreznost u kretanju bila neophodna.

- Pošto sam provela vikend tamo, sletela sam u petak uveče, a vratila se u nedelju uveče. Moja drugarica je imala povredu na nozi i nije mogla toliko puno da šeta, ali smo jedno jutro izdvojile da prošetamo gradom. Bile smo na ribljoj pijaci gde smo doručkovale. Onda posle toga smo otišle do luke na Elbi od Hamburga gde su brodovi spremni za transport kontejnera sa robom.. U blizini je jedan čuveni nemački kuvar koga sam pratila kad sam bila mala na televiziji on se zove Stefan Henssler, on ima tu baš restoran I proizvodnju gde priprema specijalitete i onda sam videla i to. To je za mene bio neki “highlight”, pošto vidiš to na televiziji, a onda upoznaš i u stvarnosti gde se nalazi. Posle toga smo autom krenule kroz grad i onda smo prošle čuvenom ulicom Reparban. Onda smo otišle u Zeleni Bunker na Feldstrasse koji potiče iz Drugog svetskog rata sa jedne strane sa istorijskim prikazom događaja iz tog perioda, sada sa puno zelenila kafićima i restoranima. Sa Zelenog Bunkera vidi se čuveni televizijski toranj, “Toren televizora Femsehturm Tele-Michel”, a sa druge strane i fudbalski stadion kluba St. Paulia. Hamburg nam je bio kao na dlanu.

Foto: Privatna arhiva

I Hamburg ne oskudeva u kulinarstvu, a od onoga što je od specijaliteta probala, Nađa izdvaja:

- Sendvič punjen račićima Krabbenbrotchen i Franzbrotchen čuveno pecivo sa cimetom preliveno šećerom. Inače Nemci uvek posebno ističu svoj hleb i pecivo i zaista je to za degustaciju, stvarno imaju dobar hleb, za turiste poseban ugođaj.

Let od Ciriha do Hamburga sa povratnom kartom koštao je 250 evra. Kafa je tri do četiri evra pecivo dva evra, a sendvič sa račićima 10 do 15 evra. U “fensi” restoranima u Hamburgu gde ima više turista je čak i skuplje. Jednom rečju kada se cene uporede, u odnosu na Srbiju je skuplje, u odnosu na Švajcarsku je ipak jeftinije.

Hamburg je potpuno svoj kao grad

- Kad sam bila mala bila je jedna dečja serija "Pfefferkorner", u prevodu zrna bibera.

Glavni junaci su deca njih četvoro koja su rešavala kriminalne slučajeve i to se baš u Hamburgu dešavalo. I onda sam se setila Hamburga iz serije i onoga kako sam ga ja doživela boraveći u njemu, bila je to sada stvarna slika ovog grada.

Baš sam to uporedila.

Nađa ne odustaje od putovanja I već pravi planove za naredne destinacije koje će obići kada uskladi svoje obaveze na poslu i na fakultetu

- Naredno putovanje koje planiram je obilazak jezera Komo u Italiji, a sledeće godine zasigurno biće to odlazak u Maroko i susret sa drugaricom koja putuje Evropom, ali je odlučila da obiđe Maroko - ističe na kraju sagovornica Kurira Nađa.