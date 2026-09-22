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Zbog održavanja manifestacije “Dan bez automobila”, koja se organizuje u okviru Evropske nedelje mobilnosti, u utorak, 22. septembra, od 9.30 do 13.30, biće obustavljen saobraćaj u centru Niša. Zbog toga će pojedine linije javnog gradskog i prigradskog prevoza saobraćati izmenjenim trasama, prenose Južne vesti.

Saobraćaj će biti potpuno obustavljen na Trgu kralja Milana, kao i u ulicama Generala Milojka Lešjanina i Vožda Karađorđa, na potezu od Ureda do Suda.

Za linije 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13 i 14, u smeru od Ureda ka Sudu, autobusi će saobraćati preko Trga kralja Aleksandra, Trga Pavla Stojkovića, ulica Cara Dušana i Sinđelićevog trga, do raskrsnice kod Suda, odakle nastavljaju redovnom trasom.

U suprotnom smeru, od Suda ka Uredu, linije 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 i 13 biće preusmerene preko Sinđelićevog trga i Ulice Nikole Pašića do Trga kralja Aleksandra, a zatim nastavljaju redovnom trasom.

Prigradske linije 14, 14A, 15, 16, 17 i 17L, u smeru ka prigradskoj autobuskoj stanici, saobraćaće Bulevarom Nikole Tesle, Ulicom Aleksandra Medvedeva i Bulevarom 12. februar.

Linije 18, 19, 20, 20L, 21, 23K i 37, takođe u smeru ka autobuskoj stanici, biće preusmerene od raskrsnice kod Suda preko Bulevara Stefana Prvovenčanog, Mosta Mladosti, Bulevara Nikole Tesle, Aleksandra Medvedeva i Bulevara 12. februar.

U suprotnom smeru, odnosno prilikom polaska sa autobuske stanice ka prigradskim naseljima, linije 14, 14A, 15, 16, 17 i 17L ići će Bulevarom 12. februar, Aleksandra Medvedeva i Bulevarom Nikole Tesle do raskrsnice sa Pantelejskom ulicom, odakle nastavljaju redovnom trasom.

Linije 18, 19, 20, 20L, 21, 23K i 37 će saobraćati Bulevarom 12. februar, Aleksandra Medvedeva, Bulevarom Nikole Tesle, preko Mosta Mladosti i Bulevara Stefana Prvovenčanog do raskrsnice kod Suda, a zatim redovnom trasom.

Za dodatne informacije građani mogu da se obrate Direkciji za javni prevoz na brojeve telefona 018/505-656 i 018/505-665, kao i putem sajta tog javnog preduzeća.