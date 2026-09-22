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Na planini Goliji, na području opštine Ivanjica, pao je prvi sneg ove sezone. Pahulje su iznenadile meštane pred kraj septembra, dok se u nižim predelima još uvek beleže znatno više temperature.

Prema rečima stanovnika golijskih sela, sneg pada intenzivno, ali se zbog visoke temperature vazduha ne zadržava na tlu.

- Pada prilično jako, ali se pahulje odmah tope. Navikli smo na duge i hladne zime, ali sneg u septembru ipak privlači pažnju – kažu meštani za RINU.

Golija je poznata po promenljivim vremenskim uslovima, dugim zimama i snežnim padavinama koje se neretko javljaju i van zimskih meseci. Među meštanima ovog kraja prepričava se da je na planini sneg tokom godina beležen u gotovo svim mesecima, osim u julu.

Iako snežni pokrivač za sada nije formiran, prvi sneg najavio je dolazak hladnijih dana na području ivanjičkog kraja.

Temperature jutros u 7 sati

Foto: RHMZ Printscreen