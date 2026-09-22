U prethodna 24 sata ekipe hitne pomoći u Kragujevcu obavile su 49 terenskih intervencija, od kojih 32 preko dana i 17 tokom noći.
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PIJANSTVA, NESVESTICE I MUKE SA STOMAKOM: Čak 14 intervencija kragujevačke Hitne pomoći na javnom mestu
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Lekari u ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu su obavili 42 pregleda odraslih osoba - u toku dana 19, a tokom noći 23 pregleda. Na javnom mestu bilo je ukupno 14 intervencija.
- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa povredama, u alkoholisanom stanju i sa stomačnim problemima.
Preko noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa nesvesticom i astmatičari, navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu.
Kurir.rs
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