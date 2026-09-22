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Lekari u ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu su obavili 42 pregleda odraslih osoba - u toku dana 19, a tokom noći 23 pregleda. Na javnom mestu bilo je ukupno 14 intervencija.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa povredama, u alkoholisanom stanju i sa stomačnim problemima.

Preko noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa nesvesticom i astmatičari, navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu.

Kurir.rs

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