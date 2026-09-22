VAŽNO ZA VOZAČE: Četiri dana obustava na državnom putu ka Sremskoj Mitrovici, evo kuda se preusmerava saobraćaj
Reč je o putnom pravcu u Mačvi koji preko Noćaja i Salaša Noćajskog vodi prema Mačvanskoj i Sremskoj Mitrovici, a koristi se i za povezivanje naselja ovog dela Mačve sa Sremom.
Potpuna obustava uvodi se zbog asfaltiranja deonice na kojoj su već u toku radovi na rehabilitaciji kolovoza.
Tokom radova vozila će biti preusmeravana na alternativne pravce na raskrsnici za Drenovac i raskrsnici u Glušcima.
Na terenu će biti saobraćajna i komunalna policija, koje će usmeravati učesnike u saobraćaju.
Obustava će biti na snazi četiri dana:
u utorak, 22. septembra, od 8 do 19 časova,
u sredu, 23. septembra, od 8 do 19 časova,
u četvrtak, 24. septembra, od 8 do 19 časova,
u petak, 25. septembra, od 8 do 19 časova.
Prema podacima JP „Putevi Srbije“, rehabilitacija državnog puta I B reda broj 20 na deonici Salaš Noćajski–Noćaj obuhvata potez od km 7+900 do km 13+300, a radovi na ovoj deonici počeli su 17. avgusta.
Vozačima koji se kreću ovim delom Mačve savetuje se da računaju na izmenjen režim saobraćaja, prate privremenu signalizaciju i uputstva nadležnih službi.
Kurir.rs