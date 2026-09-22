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Reč je o putnom pravcu u Mačvi koji preko Noćaja i Salaša Noćajskog vodi prema Mačvanskoj i Sremskoj Mitrovici, a koristi se i za povezivanje naselja ovog dela Mačve sa Sremom.

Potpuna obustava uvodi se zbog asfaltiranja deonice na kojoj su već u toku radovi na rehabilitaciji kolovoza.

Tokom radova vozila će biti preusmeravana na alternativne pravce na raskrsnici za Drenovac i raskrsnici u Glušcima.

Na terenu će biti saobraćajna i komunalna policija, koje će usmeravati učesnike u saobraćaju.

Sremska Mirovica asfaltiranja deonice Noćaj–Salaš Noćajski, na državnom putu I B reda broj 20 (2).jpg
Foto: Kurir/D.Š.

Obustava će biti na snazi četiri dana:

u utorak, 22. septembra, od 8 do 19 časova,
u sredu, 23. septembra, od 8 do 19 časova,
u četvrtak, 24. septembra, od 8 do 19 časova,
u petak, 25. septembra, od 8 do 19 časova.
Prema podacima JP „Putevi Srbije“, rehabilitacija državnog puta I B reda broj 20 na deonici Salaš Noćajski–Noćaj obuhvata potez od km 7+900 do km 13+300, a radovi na ovoj deonici počeli su 17. avgusta.

Vozačima koji se kreću ovim delom Mačve savetuje se da računaju na izmenjen režim saobraćaja, prate privremenu signalizaciju i uputstva nadležnih službi.

Kurir.rs

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