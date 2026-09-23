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Iz budžeta Grada Leskovca danas je isplaćeno ukupno 50,28 miliona dinara, a među korisnicima su i 41 porodilja kojima je na ime jednokratne novčane pomoći isplaćeno po 50.000 dinara.

Za podršku porodiljama izdvojeno je ukupno 2.050.000 dinara, u okviru lokalnih mera podrške porodicama nakon rođenja deteta.

Najveći deo današnje budžetske isplate, 44.989.711 dinara, odnosi se na zarade zaposlenih u Predškolskoj ustanovi "Vukica Mitrović" za avgust.

Ovoj ustanovi dodatno je prebačeno 960.000 dinara za troškove prema "Dunav osiguranju", kao i 181.368 dinara za isplatu jubilarne nagrade Mariji Mitrović povodom 20 godina rada.

Turističkoj organizaciji Leskovac usmereno je 320.000 dinara za mobilne toalete tokom Roštiljijade, dok je Centru za socijalni rad isplaćeno 1.781.097 dinara za jednokratnu pomoć.

Iako se najveći deo današnjih isplata odnosi na zarade i druge obaveze gradskih ustanova, 2,05 miliona dinara izdvojeno je za 41 porodilju koja je ostvarila pravo na jednokratnu pomoć.