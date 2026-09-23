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U Gradskoj upravi u Kruševcu održan je seminar posvećen primeni pametnih rešenja u oblasti parkiranja i javnog prevoza, kojem su prisustvovali predstavnici lokalnih samouprava, Saveta za bezbednost saobraćaja i delegacija iz Južne Koreje.

Gradonačelnik Kruševca istakao je da je sastanak nastavak ranijih razgovora o unapređenju saobraćaja i sistema parkiranja u gradu. Kao jedan od problema izdvojio je nedostatak parking mesta, dok je među mogućim rešenjima pomenut sistem za detekciju slobodnih parking mesta pomoću kamera i radara.

"Svesni smo činjenice da grad Kruševac ima veliki problem sa nedostatkom parking mesta. Mnogo toga smo u proteklom periodu učinili oslobađajući određene zone i uspostavljajući privremene parkinge, a jedan takav nedavno je otvoren i uz samu zgradu Gradske uprave", rekao je gradonačelnik.

Kako je naveo Ivan Manojlović, jedan od predloženih sistema omogućio bi korisnicima da putem dostupnih podataka lakše pronađu slobodno parking mesto, kao i da koriste savremenije načine plaćanja parkinga. Gradonačelnik je ukazao i na mogućnost da takva rešenja doprinesu smanjenju nepropisnog parkiranja i povećanju bezbednosti saobraćaja.

Sastanku su, pored delegacije iz Južne Koreje, prisustvovali i predstavnici drugih lokalnih samouprava, među kojima su Niš, Novi Pazar i Blace.

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Projektni menadžer Li Jong Šon objasnio je da je jedan od ciljeva projekta primena korejskih tehnoloških rešenja koja bi korisnicima omogućila lakše pronalaženje slobodnih parking mesta.

"U Evropi uglavnom postoji veliki problem prilikom pronalaska parkinga na ulici, naročito kada je reč o centru grada, tako da je ideja da implementiramo korejsku tehnologiju koja će pomoći svim korisnicima da putem mobilne aplikacije pronađu slobodno parking mesto i na taj način parkiranje učinimo efikasnijim", rekao je Li Jong Šon.

Prema njegovim rečima, projekat obuhvata tri oblasti – upravljanje gradskim saobraćajem, parking sisteme i dinamične rute javnog prevoza.

"Prva tema kojom ćemo se baviti jeste gradski saobraćaj, gde želimo da uvedemo novi sistem upravljanja koji će biti efikasniji i omogućiti prikupljanje većeg broja podataka, od toga koliko putnika na nekoj stanici ulazi i izlazi do toga kada autobus stiže i kada kreće sa te stanice. Druga tačka su parking sistemi, a treća se odnosi na dinamične rute", objasnio je.

Kada je reč o dinamičnim rutama, kao jedna od mogućnosti pomenuto je prilagođavanje trase javnog prevoza potrebama putnika u različitim delovima dana. Li je kao jedan od razloga za razmatranje takvog rešenja naveo i otvaranje Industrijsko-tehnološkog parka u Kruševcu.

"S obzirom na to da se u Kruševcu otvara Industrijsko-tehnološki park, ideja nam je da uvedemo dinamičnu rutu koja bi u određenom delu dana bila fiksna, a nakon toga bi zavisila od potreba korisnika", rekao je.

Kao moguća naredna faza projekta pomenuto je i uvođenje autonomnog vozila, odnosno vozila koje bi prevozilo putnike bez vozača. Prema rečima Li Jong Šona, ideja je da se ovakva tehnologija najpre testira u Kruševcu, a da se nakon toga razmotri njena primena i u drugim gradovima u Srbiji.

Na sastanku je istaknuto da bi naredni koraci trebalo da budu definisani kroz dalje razgovore i konkretizaciju predloženih rešenja.