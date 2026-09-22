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U Ivanjici je u nedelju, 20. septembra, obeležen Dan tradicije, koji je okupio veliki broj građana i učesnika kulturno-umetničkog programa.

Obeležavanje je počelo defileom i velikim kolom u centralnoj ulici, u kojem su, pored članova kulturno-umetničkih društava, učestvovali i brojni građani. Uz muziku i igru, centar Ivanjice bio je ispunjen učesnicima i posetiocima koji su zajedno doprineli svečanoj atmosferi.

Nakon defilea, program je nastavljen u porti Crkve Svetog cara Konstantina i carice Jelene, gde je, pred prepunom portom, na bini održan kulturno-umetnički program.

Publici su se predstavili KUD „Moravica“, učenici muzičke škole, recitatori i hor, koji su kroz igru, pesmu i muziku predstavili deo bogatog kulturnog i tradicionalnog nasleđa ovog kraja.

Obeležavanje Dana tradicije proteklo je u znaku zajedništva, očuvanja običaja i negovanja tradicije, uz veliki broj građana koji su svojim prisustvom podržali ovu manifestaciju.

Kurir.rs/Ivanjički radio/Infoliga instagram

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