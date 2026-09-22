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Poslednjeg dana leta, uoči početka jeseni koja stiže u toku noći, dogodilo se iznenađenje bez premca! Jutros se zabelela Golija, a u popodnevnim satima i Kopaonik na kojem prvi ovogodišnji sneg - veje li, veje!

Prvi sneg na Kopaoniku, leto 2026 Foto: Infokop printscreen

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Kurir.rs

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