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Peršun - spada u povrće sa šmekom, začinsko, jer može biti dodatak svakom jelu, ne samo supi.

Domaćice ga sačuvaju i zimi držeći ga u zamrzivaču, ili ga osuše pa ga koriste. Bilo kako bilo miris i ukus svežeg peršuna čini jelo posebnim i ne samo jelo već gde god da se peršun stavi.

„Na vranjskoj pijaci na tezgi kod moje prodavačice ovih dana prelepe veze svežeg peršuna. Iseckala sam ga i stavila u mleveni paradajz kojim sam napunila flaše za zimnicu, a sad ga koristim dodajući ga u paradajz salate koje samo sa peršunom imaju fantastičan ukus. Probajte ne treba vam luk stavite peršun“, objašnjava Lela iz Vranja.

Foto: Tatjana Stamenković

Na tezgama vranjske pijace uz papriku, paradajz, karfiol, luk, krompir u ponudi je i peršun, A prodavačica Vera otkriva da li ga i koliko Vranjanci koriste i gde naješće.

Veza peršuna je 50 do 70 dinara.

„Vranjanci baš vole peršun i stavljaju ga u sve. Ove stare domaćice ga baš koriste. To je zdravo kako nije zdravo. Vidi se kada je peršun svež. Sve što se pripremi za zimnicu može sa peršunom“, ističe Vera.

Kako se sezona pripreme zimnice bliži kraju tako i cene ne miruju.