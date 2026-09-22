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Uvođenjem u upotrebu savremenih radara GM-200 i GM-400 i sveukupnom modernizacijom sistema vazdušnog osmatranja i javljanja znatno su ojačane sposobnosti Vojske Srbije za kontrolu i zaštitu vazdušnog prostora.

Ovim osmatračkim radarima srednjeg i dugog dometa opremljena je 126. brigada vazdušnog osmatranja, javljanja i navođenja, čime su unapređene njene mogućnosti za otkrivanje i praćenje ciljeva i pravovremeno izveštavanje o situaciji u vazdušnom prostoru.

Radi unapređenja osposobljenosti za efikasnu upotrebu radara i maksimalno iskorišćenje njihovih mogućnosti, pripadnici jedinice svakodnevno prolaze obuku i trenaž, održavajući pritom visok nivo obučenosti za angažovanje u stalno zadejstvovanim snagama za kontrolu i zaštitu vazdušnog prostora Republike Srbije.

Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

Kako ističe komandir čete vazdušnog osmatranja, javljanja i navođenja major Zoran Ilić, tokom kolektivne obuke na radarima GM-200 posluge detaljno uvežbavaju standardne procedure koje se primenjuju prilikom rukovanja, opsluživanja, održavanja i zaštite radarskih sredstava.

— Uz prevođenje radara iz marševskog u borbeni položaj i obratno, u ovoj fazi obuke težište je na uvežbavanju posluga za otkrivanje niskoletećih ciljeva sa specifičnim putanjama leta i male odrazne površine, kao i za obradu i distribuciju podataka radarskog osmatranja — ističe major Ilić.