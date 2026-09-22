Slušaj vest

U opštini Ćićevac započela je realizacija jednog od značajnijih infrastrukturnih projekata, izgradnja gasovodne mreže koja će u narednom periodu obuhvatiti teritoriju cele opštine.

Prvi radovi započeli su u Grad Stalaću, gde su već raspoređeni građevinska mehanizacija i materijal, a na terenu su postavljene i prve cevi za izgradnju buduće gasovodne mreže.

Gasifikacija će, kako je najavljeno, doneti savremeniji i efikasniji sistem snabdevanja energentom, što će biti od značaja kako za domaćinstva, tako i za privredu na području opštine. Realizacija ovog projekta predstavlja i važan korak u daljem unapređenju infrastrukture, uz očekivanje da će dostupnost gasa stvoriti dodatne uslove za razvoj privrede i unapređenje kvaliteta života stanovnika Ćićevca, kaže predsednica opštine Ćićevac dr Mirjana Krkić.

1/3 Vidi galeriju Gasiikacija počela u Gradu Stalaću Foto: Kurir.rs/Ž. M.

Početak radova u Grad Stalaću označio je prvu fazu projekta koji će se u narednom periodu širiti na ostala naselja, sa ciljem da gasovodna mreža bude dostupna na teritoriji cele opštine.