ZAPOČETI RADOVI U GRADU STALAĆU Počela gasifikacija u opštini Ćićevac (FOTO)
- U opštini Ćićevac počela je izgradnja gasovodne mreže, a prvi radovi su započeti u Grad Stalaću.
- Projekat će obuhvatiti teritoriju cele opštine i, prema najavi, doneti savremenije snabdevanje energentom za domaćinstva i privredu.
U opštini Ćićevac započela je realizacija jednog od značajnijih infrastrukturnih projekata, izgradnja gasovodne mreže koja će u narednom periodu obuhvatiti teritoriju cele opštine.
Prvi radovi započeli su u Grad Stalaću, gde su već raspoređeni građevinska mehanizacija i materijal, a na terenu su postavljene i prve cevi za izgradnju buduće gasovodne mreže.
Gasifikacija će, kako je najavljeno, doneti savremeniji i efikasniji sistem snabdevanja energentom, što će biti od značaja kako za domaćinstva, tako i za privredu na području opštine. Realizacija ovog projekta predstavlja i važan korak u daljem unapređenju infrastrukture, uz očekivanje da će dostupnost gasa stvoriti dodatne uslove za razvoj privrede i unapređenje kvaliteta života stanovnika Ćićevca, kaže predsednica opštine Ćićevac dr Mirjana Krkić.
Početak radova u Grad Stalaću označio je prvu fazu projekta koji će se u narednom periodu širiti na ostala naselja, sa ciljem da gasovodna mreža bude dostupna na teritoriji cele opštine.
Kurir.rs