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Opština Trstenik intenzivno radi na unapređenju putne infrastructure na seoskom području. U toku su radovi na rehabilitaciji puta od Počekovine do Veluća, u dužini od tri i po kilometra, a vrednost investicije premašuje 60 miliona dinara.

- Ovaj projekat predstavlja realizaciju jednog od obećanja koje je predsednik Srbije Aleksandar Vučić dao prilikom posete Trsteniku i obilaska radova na izgradnji novog Dečjeg vrtića "Biseri". Reč je o veoma značajnoj i prometnoj saobraćajnici koju svakodnevno koriste meštani devet naseljenih mesta. Ovaj putni pravac od posebnog je značaja i za sve koji putuju ka manastiru Veluće, fabrici "Mivela", kao i drugim privrednim subjektima koji posluju na ovom području - kaže predsednica opštine Trstenik Milena Turk.

1/4 Vidi galeriju Trstenik ulaže 60 miliona u puteve Foto: Kurir.rs/Ž. M.

Prema njenim rečima, asfaltirana je jedna ulica u Brezovici, sledi rehabilitacija puta od Trstenika prema Manastiru Ljubostinji, a zatim i u selu Lopašu.

Obećanja data građanima pretvaramo u konkretne projekte i dela. Unapređenje ovih putnih pravaca doprineće većoj bezbednosti i kvalitetu saobraćaja, kao i boljoj povezanosti naseljenih mesta, privrednih subjekata i značajnih verskih i turističkih lokaliteta, istakla je ona.