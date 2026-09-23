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Crveni krst Sremska Mitrovica uputio je hitan apel davaocima nulte i A krvne grupe da se odazovu akcijama dobrovoljnog davanja krvi, jer su rezerve ovih krvnih grupa trenutno na minimumu. Prva akcija održana je juče, dok je naredna zakazana za sutra.

A kakav je odziv građana bio juče i koliko je situacija alarmantna, za emisiju "Redakcija", govorila je Dušica Runtić - Crveni krst Sremska Mitrovica.

- Akcije dobrovoljnog davanja krvi realizuju se prema unapred utvrđenom planu i rasporedu, a sve sa ciljem da se obezbede dovoljne količine i rezerve krvi. Sutra će se, u periodu od 8.30 do 13 časova, organizovati akcija dobrovoljnog davanja krvi u prostorijama Crvenog krsta u Sremskoj Mitrovici, u Ulici Arsenija Čarnojevića 17. Ovim putem pozivam sve gledaoce da dođu, odazovu se akciji i tako pomognu onima kojima je ova vrsta pomoći zaista potrebna - rekla je Runtić.

Dušica Runtić - Crveni krst Sremska Mitrovica Foto: Kurir Televizija

Ko sve može da da krv i koje grupe su deficitarne?

Runtić je podsetila ko može da bude davalac krvi, koje su krvne grupe trenutno najpotrebnije i gde građani mogu da se odazovu akcijama.

- Krv može da da svaka zdrava osoba starosti od 18 do 65 godina, za koju se prethodnim laboratorijskim i lekarskim pregledom utvrdi da je zdrava. Nama su dragocene sve krvne grupe, ali trenutno su u deficitu krvne grupe 0 i A. Zato posebno pozivamo davaoce sa tim krvnim grupama da se odazovu akciji. Akcije se organizuju ovde u Crvenom krstu u Sremskoj Mitrovici, ali se davanje krvi organizuje i svakog utorka na Odeljenju transfuzije u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici. Ukoliko neko ne može da dođe na akciju, svakako je dobrodošao svakog utorka - za Kurir televiziju, kaže Runtić.

01:43 Hitan apel svim davaocima krvi! Oglasio se Crveni krst Sremska Mitrovica za Kurir televiziju: "Ove dve krvne grupe trenutno najviše nedostaju" Izvor: Kurir televizija

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