Slušaj vest

Više od 200 požara na otvorenom evidentirano je na području Srema od početka septembra, a vatrogasci gotovo svakodnevno intervenišu na više lokacija. Vatra je ponovo buknula i sinoć u Laćarku kod Sremske Mitrovice.

Novi požar u Laćarku zabeležen je sinoć oko 20.30 časova, a na društvenim mrežama pojavio se i snimak vatre napravljen iz Avalske ulice.

Prema informacijama objavljenim tokom večeri, radilo se o požaru na otvorenom. Zvanični podaci o tome šta je tačno gorelo, kolika je površina zahvaćena i da li su bili ugroženi objekti nisu objavljeni.

Laćarak je jedna od lokacija na kojima su vatrogasci intervenisali i prethodnih dana. Požari su registrovani na više mesta u ataru, dok se dim širio i prema Sremskoj Mitrovici.

Razmere problema pokazuje podatak da je od početka septembra na području Srema evidentirano više od 200 požara na otvorenom.

Prethodnih dana vatra je zahvatala velike površine u okolini Sremske Mitrovice i na južnim padinama Fruške gore. Požari su registrovani na području Laćarka, Divoša i Čalme, kao i na drugim lokacijama u Sremu.

Suvo vreme i vetar pogoduju brzom širenju vatre, dok nadležne službe upozoravaju na paljenje trave, niskog rastinja, strnjike i drugih biljnih ostataka.

Poseban problem predstavlja gust dim koji se prethodnih dana širio kilometrima i na pojedinim mestima smanjivao vidljivost na putevima.

I prošle godine vatrogasci imali pune ruke posla

Da problem nije nov pokazuju i podaci Odeljenja za vanredne situacije u Sremskoj Mitrovici za 2025. godinu.

Od 1. juna do 7. jula prošle godine na području Srema evidentirana su čak 184 požara na otvorenom prostoru.

Posebno težak bio je 7. jul, kada su vatrogasci za samo 24 sata imali 21 intervenciju – čak 20 zbog požara na otvorenom, dok je jedna bila tehnička intervencija.

U požarima tokom tog perioda izgorela su i četiri objekta – dva pomoćna objekta, jedna štala i jedno skladište. Povređenih među građanima i vatrogascima tog dana nije bilo.

Komandir vatrogasne čete Odeljenja za vanredne situacije u Sremskoj Mitrovici Vladimir Drmanović tada je upozorio da je u većini slučajeva uzrok požara ljudski faktor – nepažnja ili namerno paljenje.

Prošlogodišnji podaci pokazuju koliko brzo broj intervencija može da poraste tokom samo nekoliko nedelja visokih temperatura i suše. Ove godine više od 200 požara na otvorenom evidentirano je samo od početka septembra.

Laćarak ponovo pod dimom

Laćarak je posebno pogođen poslednjih dana.

Požari su registrovani na više lokacija u ataru ovog naselja, a vatrogasne ekipe izlazile su na teren više puta. Dim se širio i prema gradu.

Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović ranije je, govoreći o požarima na ovom području, ukazao na ljudski faktor i najavio predlog mera koje bi uključivale korišćenje dronova i veštačke inteligencije kako bi se lakše otkrili oni koji izazivaju požare.

Novi požar zabeležen sinoć pokazuje da problem još nije završen.

Vatrogasci i Sektor za vanredne situacije ponovo apeluju na građane da ne pale vatru na otvorenom. U uslovima suve vegetacije i vetra požar se može veoma brzo proširiti i ugroziti useve, objekte, saobraćaj, ali i ljudske živote.

Paljenje suve trave, niskog rastinja, strnjike i otpada na otvorenom je zabranjeno, a građani koji primete požar treba odmah da obaveste vatrogasce na broj 193.