Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Prava drama odigrala se jutros na auto-putu „Miloš Veliki“, u blizini Pakovraća kod Čačka, kada je automobil užičkih registarskih oznaka vozio u suprotnom smeru.

Vozači koji su se u tom trenutku zatekli na ovoj deonici ostali su u neverici zbog izuzetno opasnog prizora.

- Gledali smo i nismo verovali šta vidimo. Čovek je ne tako malom brzinom vozio trakom u suprotnom smeru. Ostali smo šokirani. Vozači koji su mu dolazili u susret sigurno su pretepeli stres i bili su primorani da uspore i dodatno obrate pažnju kako bi izbegli direktan sudar, kaže a RINU jedan od vozača.

Za sada nije poznato kako je vozač dospeo u kontrasmer, niti koliko dugo se tako kretao auto-putem.

Vozačima se savetuje da, ukoliko primete vozilo koje se kreće suprotnim smerom, odmah smanje brzinu, povećaju odstojanje i obaveste policiju.