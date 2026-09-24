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Ljubitelji dobrog zalogaja ovog vikenda imaju poseban razlog da posete Svetozar Miletić, gde će 26. septembra biti održan 19. Kulen fest.

Porodica Dore Vidaković iz Svetozara Miletića bavi se proizvodnjom kulena već decenijama, a recept se prenosi s generacije na generaciju kako bi se tačno znalo kako se kulen pravi, puni, suši i, možda ono najvažnije, kada je dovoljno dobar da se preseče. Za dobar kulen nije dovoljna samo mašina.

"Jako je bitno prvoklasno zrelo meso, naša domaća začinska paprika i so. Od punjenja do čuvanja, sve je bitno. Kulen ljudi kupuju i za svoje porodice, kao i za poklon kada idu u inostranstvo, tako je naš kulen otišao i u Španiju, Nemačku, čak i u Australiju", rekla je Dora Vidaković.

Nekada davno, meso za Lemeški kulen seklo se ručno, na sitne komadiće, a zatim punilo u slepo crevo. Nije se pravilo na desetine kulena kao danas, nego samo jedan koji se čuvao se kao blago, sve do kirbaja.

Danas je proizvodnja kulena drugačija, tu su savremena mašine, lakši i brži procesi. Ali ono najvažnije nije se promenilo.

"Pokušali su ga proizvoditi i na drugim mestima, ali kažu to nije to. Kulen je dobar kada je miris izuzetan, izuzetna aroma, kada se preseče 'udari' vas taj lep miris i onda znate da imate proizvod vrhunskog kvaliteta", rekao je Stipan Ivanković iz Udruženja "Lemeški kulen" iz Svetozara Miletića.

Ljubitelji dobre hrane moći će već ovog vikenda da posete 19. Kulen fest, čiji organizatori su za 26. septembar u Domu kulture u Svetozaru Miletiću pripremili bogat kulturno-umetnički program, koncerte, tombolu i nagradnu igru "Pogodi težinu kulena i osvoji ga".